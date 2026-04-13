כיכר השבת
חילוץ בדרך

מפחיד: מטיילים נתקעו בגובה 72 מטר לאחר שהחבל שלהם נקרע 

כוחות חילוץ פועלים בשעות האחרונות בעקבות שלושה גולשי צוקים שנתקעו בראש מפל בגובה של כ-72 מטר | השלושה החלו את הגלישה בשעות הצהריים, אך נתקלו בתקלה טכנית לאחר שחבל נתקע (בארץ)

מתנדבי היחידה יוצאים לכיוון ראש המפל (צילום יחלצ מגילות)

כוחות חילוץ פועלים בשעות האחרונות בשני אירועים מורכבים באזור צפון ים המלח, לאחר שמטיילים נקלעו למצוקה במסלולים מאתגרים.

בנחל תמרים פועלים כ-20 מתנדבים מיחידת החילוץ מגילות, אליהם הצטרפו גם אנשי צוות טג״ח, בעקבות שלושה גולשי צוקים שנתקעו בראש מפל בגובה של כ-72 מטר.

השלושה החלו את הגלישה בשעות הצהריים, אך נתקלו בתקלה טכנית לאחר שחבל נתקע, ומאז נותק עמם הקשר בשל בעיות קליטה באזור. על מנת להגיע אליהם נדרשים המחלצים להגיע לראש המפל, לבצע מעקף רגלי לעברם ולאחר מכן להעלותם בתנאי שטח מורכבים ובחושך. ההערכה היא כי ההגעה אליהם תימשך כשעה מרגע כניסת הכוחות לנחל.

במקביל, הוזעקו מתנדבי היחידה לאירוע נוסף בנחל דרגה, שם דווח על שבעה מטיילים שאיבדו את דרכם.

מסוק משטרתי הועלה לאוויר בניסיון לאתר את מיקומם ולסייע לכוחות הקרקע. נחל דרגה, מהמסלולים המאתגרים באזור, סגור למטיילים בהתאם להנחיות רשות הטבע והגנים.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר