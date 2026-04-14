הטקס "לכל איש יש שם", הנערך מדי יום השואה בכנסת, נערך גם היום (שלישי) אך הוקלט מבעוד מועד בשל המתיחות הביטחונית, ועמד בסימן "המשפחה היהודית בשואה".

יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה ספד לילדה אשר שמה הפרטי לא נודע: "האמת היא שלא לכל איש יש שם. 4 מיליון ו-800 אלף שמות אספו וליקטו ביד ושם לצורך פרוייקט ספר השמות, אך עוד לפחות מיליון שמות חסרים; משפחות שלמות ולעיתים קהילות שלמות, שנמחו מעל פני האדמה ולא נותר מהן אפילו זכר, אפילו ניצול אחד שיספר שהיו קיימים. "בביקורי ביד ושם עם עמיתתי הגרמנייה, נשיאת הבונדסטאג, יוליה קלוקנר, התעכבנו ליד שם אחד: רייך. שם פרטי: לא ידוע. מקום הלידה: אושוויץ. תאריך הלידה: 11 בספטמבר 1944. גיל משוער בעת המוות: כחצי שעה. לתינוקת רייך שנלקחה מאמה, אירן, כחצי שעה לאחר לידתה, אז נטבחה – עוד לא היה שם. יהיה זכרם של כל קורבנות השואה, גם אלה שנותרו ללא שם, ברוך לעד. השם יקום דמם".

בטקס שודרו סיפוריהם של 6 שורדי שואה, לזכר 6 מיליון הנספים:

מרים גרייבר - אביה נלקח לאושוויץ בעוד היא, אמה ואחותה הוכנסו לגטו בבודפשט בתנאים קשים של רעב, צפיפות ופחד מתמיד. ברגע קריטי, כאשר האם נשלחה לטרנספורט, היא הסתירה את בנותיה בערימת אשפה כדי להצילן, ולאחר מכן הצליחה להימלט ולשוב אליהן.

מרים גרייבר - צילום: דוברות הכנסת מרים גרייבר | צילום: צילום: דוברות הכנסת 10 10 0:00 / 1:44 מרים גרייבר ( צילום: דוברות הכנסת )

יונה לקס - שרדה את השואה לאחר שגורשה מגטו לודז’ לאושוויץ יחד עם אחיותיה, לאחר שהוריה נרצחו. עם הגעתן עברה סלקציה בידי ד"ר מנגלה, שקבע כי עליה להישלח מיד למוות, אך ברגע האחרון אחותה התחננה על חייה וציינה כי הן תאומות – דבר שגרם למנגלה להחזיר אותה לצורך ניסויים רפואיים אכזריים.

יונה לקס - צילום: דוברות הכנסת יונה לקס | צילום: צילום: דוברות הכנסת 10 10 0:00 / 1:37 יונה לקס ( צילום: דוברות הכנסת )

יוסף (יוסקה) הרשקוביץ - אמו ואחיו נשלחו למוות, והוא נותר עם אביו ואח אחד בלבד. בהמשך הועבר בין מחנות עבודה שונים, בהם עבד בעבודות פרך בתנאים קשים של רעב, השפלה וסכנת מוות מתמדת, תוך מאבק יומיומי לשרוד.

יוסף (יוסקה) הרשקוביץ - צילום: דוברות הכנסת יוסף (יוסקה) הרשקוביץ | צילום: צילום: דוברות הכנסת 10 10 0:00 / 1:36 יוסף (יוסקה) הרשקוביץ ( צילום: דוברות הכנסת )

דב לנדאו - דב איבד את מרבית בני משפחתו, נאלץ לעבוד בעבודות כפייה ולחיות בתנאים קשים. הוא לחם במלחמת העצמאות ואף נשבה בידי הירדנים. הוא הקים משפחה גדולה וזכה ל 78 נינים. דב הקדיש את חייו לספר על קורותיו ולהנציח את זיכרון השואה.

דב לנדאו - צילום: דוברות הכנסת דב לנדאו | צילום: צילום: דוברות הכנסת 10 10 0:00 / 1:49 דב לנדאו ( צילום: דוברות הכנסת )

שמעון רוטשילד - היחיד מבני משפחתו ומתשעת אחיו ששרד את השואה. ניאלץ להתמודד עם עבודות כפייה, רעב, אלימות וניסויים אכזריים. עלה לארץ ונפצע במלחמת הקוממיות.

שמעון רוטשילד - צילום: דוברות הכנסת שמעון רוטשילד | צילום: צילום: דוברות הכנסת 10 10 0:00 / 1:39 שמעון רוטשילד ( צילום: דוברות הכנסת )

אווה ארבן - ילידת צ'כוסלבקיה. בין מאה הילדים ששרדו בטרזין, מתוך 50 אלף. שרדה את צעדת המוות, אך אמה נספתה בה. עלתה לישראל בשנת 1948. לאווה 16 נינים, והיא חיברה ספר על קורותיה בשואה שתורגם ל 16 שפות.

אווה ארבן - צילום: דוברות הכנסת אווה ארבן | צילום: צילום: דוברות הכנסת 10 10 0:00 / 1:34 אווה ארבן ( צילום: דוברות הכנסת )

השחקן ישראל אטיאס קרא מעדותו של שורד השואה, קרול פילה, עולה חדש מצרפת בן 95, אשר נולד בפולין, איבד את כל משפחתו במלחמה, הגיע למחנה ההשמדה אושוויץ בירקנאו והצליח לשרוד אף את צעדת המוות.

במעמד קריאת השמות השתתפו יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה, נשיא המדינה יצחק הרצוג, ראש הממשלה בנימין נתניהו, נשיא בית המשפט העליון השופט יצחק עמית, ראש עיריית ירושלים משה ליאון, יו"ר הנהלת יד ושם דני דיין, שרים, סגני שרים וחברי כנסת.

הרב הראשי לישראל, הגאון הרב קלמן בר, קרא פרק תהילים והרב הראשי הספרדי, הראשון לציון הגאון הרב דוד יוסף, אמר קדיש. החזן הצבאי הראשי לצה"ל, סא"ל שי אברמסון נשא תפילת "אל מלא רחמים".

טקס "לכל איש יש שם" בכנסת ( צילום: דוברות הכנסת - נועם מושקוביץ )

טקס "לכל איש יש שם" בכנסת ( צילום: דוברות הכנסת - נועם מושקוביץ )

טקס "לכל איש יש שם" בכנסת ( צילום: דוברות הכנסת - נועם מושקוביץ )

טקס "לכל איש יש שם" בכנסת ( צילום: דוברות הכנסת - נועם מושקוביץ )

טקס "לכל איש יש שם" בכנסת ( צילום: דוברות הכנסת - נועם מושקוביץ )

טקס "לכל איש יש שם" בכנסת ( צילום: דוברות הכנסת - נועם מושקוביץ )

טקס "לכל איש יש שם" בכנסת ( צילום: דוברות הכנסת - נועם מושקוביץ )

טקס "לכל איש יש שם" בכנסת ( צילום: דוברות הכנסת - נועם מושקוביץ )

טקס "לכל איש יש שם" בכנסת ( צילום: דוברות הכנסת - נועם מושקוביץ )

טקס "לכל איש יש שם" בכנסת ( צילום: דוברות הכנסת - נועם מושקוביץ )

טקס "לכל איש יש שם" בכנסת ( צילום: דוברות הכנסת - נועם מושקוביץ )

טקס "לכל איש יש שם" בכנסת ( צילום: דוברות הכנסת - נועם מושקוביץ )

טקס "לכל איש יש שם" בכנסת ( צילום: דוברות הכנסת - נועם מושקוביץ )