השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר יצא בביקורת חריפה נגד בג"ץ והיועמ"שית לקראת הדיון שיתקיים מחר (רביעי) בבוקר בבית המשפט העליון לגבי הדחתו מהתפקיד.

"מחר בבוקר בג״ץ ידון בבקשה ההזויה והאנטי דמוקרטית להדיח אותי", כתב השר ברשתות החברתיות.

לדבריו, "היועצת המפוטרת גלי בהרב מיארה אומרת שאני קובע מדיניות, משנה את המשטרה, מתערב במינויים, מגבה לוחמים, תומך בכוח 100, ועומד מאחורי נציב שב״ס קובי יעקובי".

"האמת - היא צודקת", ציין השר, והוסיף: "בשביל זה נבחרתי. לא להיות עציץ, לא לגזור סרטים, ולא להיות דוגמן של הפרקליטות. נבחרתי למשול. העם בחר ימין כדי לקבל ימין".

"לא יועמ״שית תקבע מדיניות, לא פרקליטות תמנה קצינים, ולא שליחים שלהם יבטלו את רצון הבוחר", סיכם בן גביר, והבהיר: "נבחרנו למשול, ובעזרת השם אנחנו נמשול".

היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה הגישה מוקדם יותר לבג"ץ את עיקרי טיעוניה לקראת הדיון שיערך מחר בעניין פיטורי השר.

לדבריה, מה שעומד לדיון הוא "הצורך הדחוף להפסיק את הפגיעה בחירויות הפרט ובמבנה המשטרי הדמוקרטי, שנגרמת על ידי התערבות פוליטית פסולה בהפעלת כוחה של המשטרה, תוך פגיעה קשה בא-פוליטיות שלה ובשוויון בפני החוק".