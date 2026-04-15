כיכר השבת
מאיפה הרוע הזה?

מזעזע: שני תלמידים נעצרו לאחר שפרסמו "מודעת אבל" על נער שעבר חרם

מזעזע: קבוצת נערים בבית ספר בבאר יעקב הפיצה מודעת אבל מזויפת על נער מנס ציונה שהם עושים עליו חרם | המשטרה עצרה שני חשודים בפרסום המודעה | בתגובה לאירוע, הגיעו הבוקר שוטרי תחנת רמלה לתיכון שבו לומד הנער, שוחחו עם הילדים וליוו אותו עד לכניסתו לכיתה (בארץ)

4תגובות
כיתת לימוד (צילום: shutterstock)

המשטרה עצרה שני חשודים בפרסום "מודעת אבל" על נער בן 13 מבאר יעקב שעבר חרם. לפי החשד, הם הפיצו את המודעה ופתחו עמוד בטיקטוק בשם "יהי זכרו ברוך" על מנת לפתוח בחרם כלפיו.

בתגובה לאירוע, הגיעו הבוקר שוטרי תחנת רמלה לתיכון שבו לומד הנער, שוחחו עם הילדים וליוו אותו עד לכניסתו לכיתה. לאחר מכן, קצין הנוער פקד ספי לובר, יחד עם רכזת המניעה רס"ל ירין קבסה, הרצו בפני כלל התלמידים על חומרת האירוע, הפן הפלילי שבו וההשלכות כלפי הנערים הפוגעים.

הנהגת ההורים של בית הספר בבאר יעקב הוציאה הודעה ובה נאמר: "אתמול נחצה גבול וקרה מקרה מזעזע של הפצת מודעת אבל שקרית על מוות של אחד מילדי בית הספר".

"אנחנו לא נהדהד את המודעה אבל אנחנו רוצים להביע את תמיכתנו בילד ובמשפחתו. הנושא בטיפול המשטרה וצוות בית הספר. אנחנו רוצים לבקש מכם לעצור הכל ולדבר כל אחד וביתו ואל משפחתו וילדיו ולעזור לנו למגר את האלימות המזעזעת הזו. אלימות שכזו לא תהיה חלק מבית הספר ומהקהילה שלנו ואנחנו נתמוך בכל החלטה משמעתית שינקטו כדי למגר את התופעה".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

3
והם רוצים שנלמד ליבה.
רוצחים בנפש
לא למדת ליבה ולא למדת תורה. בן תורה לא קורא רוצחים לבני ישראל, ובן תורה יודע שהמוציא קטגוריה מפיו על אחרים, בשמיים מדקדקים איתו תחילה.
מוישי
2
גועל נפשש ילדי גועל נפששש
איכס
1
מי שחושב ומדמין לו כי הדברים האלה וכיוצא בזה לא קיימים במגזר החרדי יש לו טעות גסה ואפשר למצוא בלי לחפש
יעקב

RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר