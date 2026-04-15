המשטרה עצרה שני חשודים בפרסום "מודעת אבל" על נער בן 13 מבאר יעקב שעבר חרם. לפי החשד, הם הפיצו את המודעה ופתחו עמוד בטיקטוק בשם "יהי זכרו ברוך" על מנת לפתוח בחרם כלפיו.

בתגובה לאירוע, הגיעו הבוקר שוטרי תחנת רמלה לתיכון שבו לומד הנער, שוחחו עם הילדים וליוו אותו עד לכניסתו לכיתה. לאחר מכן, קצין הנוער פקד ספי לובר, יחד עם רכזת המניעה רס"ל ירין קבסה, הרצו בפני כלל התלמידים על חומרת האירוע, הפן הפלילי שבו וההשלכות כלפי הנערים הפוגעים.

הנהגת ההורים של בית הספר בבאר יעקב הוציאה הודעה ובה נאמר: "אתמול נחצה גבול וקרה מקרה מזעזע של הפצת מודעת אבל שקרית על מוות של אחד מילדי בית הספר".

"אנחנו לא נהדהד את המודעה אבל אנחנו רוצים להביע את תמיכתנו בילד ובמשפחתו. הנושא בטיפול המשטרה וצוות בית הספר. אנחנו רוצים לבקש מכם לעצור הכל ולדבר כל אחד וביתו ואל משפחתו וילדיו ולעזור לנו למגר את האלימות המזעזעת הזו. אלימות שכזו לא תהיה חלק מבית הספר ומהקהילה שלנו ואנחנו נתמוך בכל החלטה משמעתית שינקטו כדי למגר את התופעה".