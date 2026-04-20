ממשלת ישראל הביעה הוקרה למאות מתנדבי מד"א וארגוני ההצלה 

מאות אנשי ומתנדבי מגן דוד אדום – ארגון ההצלה הלאומי – אשר יחד עם מתנדבי ארגוני ההצלה הרבים הפועלים תחתיו בכל רחבי הארץ, עומדים בחזית הצלת החיים מזה כשנתיים ומחצה, זכו השבוע לרגע של הוקרה והצדעה במרכזו של אירוע מרגש ורב עוצמה.

ניידת ה'פודטראק' המרשימה הגיעה לתחנת מד"א בירושלים, כחלק ממיזם לוגיסטי חסר תקדים - פרי שיתוף פעולה של ידידי ישראל מהתפוצות, מוסד הפיננסים Cross River וקבוצת המומחים הרפואיים Centurion Anesthesia – כאשר שורת שרים בכירים וחברי כנסת הגיעו בשם ממשלת להתרשם מקרוב מהמיזם הלוגיסטי ולחזק את ידי המתנדבים.

הניידת, שנועדה להוות פינה של רענון ועידוד עבור רבבות המתנדבים הפרוסים בכל רחבי הארץ, עוצרת במספר רב של תחנות בכל רחבי הארץ, ועתה הגיעה לירושלים, לתחנת מד"א המרכזית בעיר.

הפודטראק הינו למעשה מטבח מבצעי נייד המאובזר בציוד החדשני ביותר, מה שמאפשר הגשת ארוחות חמות וכיבוד עשיר בכשרות מהודרת, ברמה הגבוהה ביותר ובזמינות מלאה בכל אתר ואתר. הניידת עוברת בין תחנות מד"א ונקודות הריכוז של המתנדבים והצוותים, ומביאה איתה מסר של הכרת הטוב למי שמתמסרים להציל חיים בתנאים מורכבים. באירוע השתתף גם איש החסד שי גראוכר, שפעילותו הענפה למען המתנדבים הפכה לסמל.

שר הכלכלה ניר ברקת אמר באירוע המיוחד כי "אתם הפנים היפות של ישראל ומוכיחים שהשאלה היא לא מי צודק, אלא איך חיים יחד".

שר החקלאות אבי דיכטר הוסיף בדבריו, כי "מתנדבי מד"א הם לא רק מכפיל כוח אלא 'מטמן כוח'; ראיתי אתכם לאורך שנים מסתערים לתוך התופת בלי לראות בעיניים כדי להציל חיים".

השרה הגב' גילה גמליאל שהביעה את הערכתה לפעילות, אמרה: "בזכות החוסן האישי שלכם, כשאתם עוזבים משפחה ושמים את עצמכם כחלוצים להצלת חיים, העם שלנו יכול לעמוד בכל האתגרים".

יו"ר ועדת חוץ וביטחון, ח"כ בועז ביסמוט, ציין בדבריו כי "היופי של המדינה שלנו הוא הפסיפס האנושי; אנחנו מפולגים רק בתקשורת, כאן אני רואה את כולם עובדים יחד".

יו"ר ועדת הבריאות, ח"כ יוני משריקי, הדגיש כי "מגן דוד אדום הוא גוף ההצלה הלאומי שהיה בחזית בכל השעות הקשות, ואנחנו כאן כדי להצדיע למתנדבים על עבודת הקודש".

מנכ"ל מד"א, אלי בין: "צוותי מד"א, המתנדבים והעובדים, פועלים 24 שעות ביממה, במסירות שאין לה גבולות, לעיתים תחת אש ובתנאים מורכבים במיוחד, כדי להציל חיי אדם. האירוע המרגש בירושלים, הוא עדות חיה לעוצמת הרוח, הערבות ההדדית וההוקרה הרבה כלפי האנשים שבחזית ההצלה של מדינת ישראל. אני מבקש להודות מעומק הלב לשורדת השבי אגם ברגר ולשרים וחברי הכנסת שהגיעו לאירוע המרגש, ול Cross River-ול Centurion Anesthesia-על היוזמה יוצאת הדופן, על התמיכה ועל הבחירה לחבק את אנשי מד"א".

רגע מרגש נרשם עם הגעתה של שורדת השבי אגם ברגר, שהתקבלה בחמימות רבה על ידי הנהלת הארגון והמתנדבים. ברגר סיירה במוקד הלאומי של מגן דוד אדום, שם נחשפה למערכות השליטה והבקרה המנהלות את אירועי החירום בפריסה ארצית. לצד זאת, היא בחרה להצדיע באופן אישי למתנדבים והודתה להם על פועלם, תוך שהיא מעלה על נס את רוח ההתנדבות שנותנת כוח ותקווה לעם ישראל כולו בימים אלו.

בהנהלת מד"א מדגישים כי פעילות זו היא הצדעה לכלל מערך המתנדבים, כולל אלו הפועלים בארגוני ההצלה הפועלים תחת הארגון, כתף אל כתף בשטח: ארגון הצלה, צוות הצלה, מד"א-הצלה בגליל, מד"א-הצלה ערד, הצלה יבניאל, הצלה רחובות, החובש הר-נוף, הצלה בית שמש, הצלה טבריה ועוקף כינרת, מד"א-הצלה פתח תקווה, מד"א-הצלה אלעד, מד"א-הצלה דרום, מד"א-הצלה כפר חב"ד והמושבים, מד"א-הצלה כרמל, מד"א-הצלה גלבוע, הצלה שרון, מד"א-הצלה חולון בת-ים, הצלה ראש העין, הצלה מירון ועוד רבים וטובים. "המיזם הנוכחי הוא רק חלק קטן מהוקרת התודה שמגיעה להם על מלאכת הקודש שהם עושים מדי יום ביומו", מציינים במד"א.

המטרה המרכזית של המיזם היא להעלות על נס את מסירות הנפש המופלאה של אנשי צוותי מד"א ומתנדבי ארגוני ההצלה הפועלים תחתיו. אלו הם הגיבורים שמזנקים לכל קריאה בכל עת - באמצע תפילה, במהלך סעודת שבת או בעיצומם של אירועים משפחתיים. הגיבורים הללו, המכונים בפי כל "מלאכים בלבן", מהווים את חוט השדרה של מערך הרפואה הדחופה, כשהם זמינים תמיד להושיט יד, לטפל ולהציל נפשות בישראל במקצועיות ובחמלה.