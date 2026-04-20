רצח מזעזע התרחש הלילה (ראשון) בבאר שבע, כאשר אישה כבת 40 נרצחה ובנה הקטין כבן 8 נפצע באורח קשה. על פי החשד, בן זוגה של האישה ביצע את הדקירות בביתם ברחוב מקור חיים.

בשעה 03:54 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א על אירוע אלימות בעיר הדרומית. צוותי החירום שהגיעו למקום מצאו את האישה מחוסרת הכרה עם פציעות חודרות, ולמרבה הצער נאלצו לקבוע את מותה בזירה. בנה הקטין פונה לבית החולים סורוקה במצב קשה, כשהוא סובל מפציעות חודרות.

חובש רפואת חירום במד"א רון-אל ישראל תיאר את הזירה המזעזעת: "כשהגענו למקום ראינו אישה כבת 40, שוכבת כשהיא מחוסרת הכרה, עם פציעות חודרות. ביצענו בדיקות רפואיות אבל לצערנו הפציעה שלה הייתה קריטית מדי ונאלצנו לקבוע את מותה במקום. ילד כבן 8 היה פצוע גם הוא, במצב קשה מאוד, פינינו אותו לבית החולים תוך שאנחנו נלחמים על חייו".

מזל בוכריס חובשת באיחוד הצלה מסרה: "הענקתי בזירה סיוע רפואי ראשוני לילד בן 9 שלאחר מכן פונה לבית החולים סורוקה במצב קשה. למרבה הצער נקבע מותה של אשה כבת 40 עקב אופי הפציעות הקשות מהן סבלה".

כוחות משטרה של תחנת באר שבע שהוזעקו למקום עצרו את החשוד, גבר בן 39 שהוא בן זוגה של המנוחה. החוקרים החלו בביצוע פעולות חקירה מקיפות, לרבות גביית עדויות ואיסוף ראיות וממצאים מהזירה.

מדוברות המשטרה נמסר כי על פי החשד, הגבר דקר את אשתו ואת בנם הקטין בביתם. על פי גורמי הרפואה, האישה בת ה-40 נפטרה מפצעיה, והקטין בן ה-9 פונה למרכז הרפואי סורוקה במצב קשה.

האירוע המזעזע מצטרף לשורה של מקרי אלימות חמורים שהתרחשו בשבועות האחרונים. רק לפני מספר ימים נעצר חשוד ברצח אישה שנמצאה ברכב בוער בכפר קאסם, כאשר החשד הוא שמדובר בבן זוגה לשעבר.

החשוד יובא לדיון בבית משפט השלום בבאר שבע, במסגרתו תבקש המשטרה להאריך את מעצרו. החקירה נמשכת.