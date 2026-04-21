בלב תל אביב | אלפים דמעו בתפילת 'א-ל מלא רחמים' בכיכר הבימה

תחת כיפת השמיים, במוקד התרבות התל אביבי בכיכר "הבימה", התקיים אמש האירוע המרכזי לציון יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ופעולות האיבה, בהשתתפות קהל אלפים מתושבי העיר שגדשו את הכיכר והרחובות הסמוכים.

למרכז הבמה הוזמן שליח הרבי מליובאוויטש ורב מרכז העיר, הרה"ג רבי יוסף גערליצקי, שנשא דברי התעוררות וחיזוק וקרא את פרקי התהלים ותפילת "א-ל מלא רחמים" לעילוי נשמת הקדושים שמסרו נפשם על קידוש השם.

בדבריו, פנה הרב להמונים במסר של אחדות ואהבת חינם: "ואהבת לרעך כמוך - זהו הכלל הגדול והיסודי בתורה", הכריז הרב מעל הבמה. "בכל יהודי ויהודי שוכנת נשמה אלוקית, שהיא 'חלק אלוקה ממעל ממש'. זו לבדה הסיבה לאהוב כל אחד ואחת, ללא קשר לדעותיו או לאורח חייו".

הציבור התל אביבי, שרבים ממנו רחוקים ביום יום מחיי תורה ומצוות, לא הסתיר את התרגשותו. דמעות נראו בעיני רבים בעת תפילת האזכרה, ובסיום המעמד ניגשו תושבים רבים לשלוחי הרבי כדי להודות להם על החלק הרוחני שהעניק משמעות עמוקה ליום הקשה.