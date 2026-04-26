פורום ראשי רשויות קו העימות הודיע על החלטה משותפת להפסיק את פעילות מוסדות החינוך וההסעות מיום שלישי. עוד הוחלט שלא לחכות לפיקוד העורף ולהכריז באופן עצמאי על מעבר למדיניות "כתומה".

"אני זועם על הניתוק של היושבים במגדל השן אל מול המציאות של ההורים, התלמידים, והתושבים פה", אמר משה דוידוביץ, ראש המועצה האזורית מטה אשר ויו"ר פורום קו העימות.

הוא הוסיף כי "לא זו בלבד שזו לא מדיניות ירוקה אלא שזו יריקה בפניהם של ילדי קו העימות. דמם של ילדינו אינו הפקר ולא נמתין לאסון כדי לקבל החלטות מצילות חיים".

הפסקת אש בלבנון הוכרזה ב־16 באפריל, ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז שהיא תימשך עד להודעה חדשה, אך חיזבאללה ממשיך לשגר טילים וכטב"מים לישראל, וצה"ל במקביל ממשיך לתקוף בלבנון ולהרוס בתים. רק היום נהרג סמל עידן פוקס הי"ד, בן 19 מפתח תקווה, מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. באותה תקרית נפצעו עוד שישה לוחמים.