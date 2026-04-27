כשבוע לפני ל"ג בעומר

ילדיכם כבר אספו קרשים למדורה? שימו לב: אלו האיסורים וההגבלות של כיבוי והצלה

רגע לפני ל"ג בעומר: נציב כבאות והצלה לישראל, רב-טפסר אייל כספי, חתם היום על צו איסור הבערת אש והדלקת מדורות בכל רחבי הארץ | הצו ייכנס לתוקף ביום ראשון הקרוב, ה-3 במאי, ויימשך עד ה-30 ביוני בחצות (בארץ)

נציב כבאות והצלה לישראל, רב-טפסר אייל כספי, חתם היום (שני) על צו איסור הבערת אש והדלקת מדורות בכל רחבי הארץ החל מ-3 במאי, יום ראשון, ועד 30 ביוני בחצות. הצו ייכנס לתוקף יומיים לפני ל"ג בעומר, בשל תנאי מזג אוויר קיצוניים שמעלים את הסבירות להתפתחות שריפות.

לפי כבאות והצלה, הצו מתיר הדלקת מדורות רק במקומות שאושרו מראש על ידי הרשות המקומית, רשות הטבע והגנים או קרן קיימת לישראל. עוד נמסר כי יש להקפיד על מדורות קטנות, בטוחות ומפוקחות, בהתאם להנחיות ולתנאים שנקבעו בצו.

כספי אמר כי הצו נחתם "בשל תנאים קיצוניים המעלים את הסבירות להתפתחות שריפות, לרבות המצב הבטיחותי והביטחוני של היערות. כבאות והצלה לישראל תפרוס מאות לוחמי אש, מפקחי מניעת דליקות ומתנדבים ברחבי הארץ, שיסיירו במוקדים השונים לשם מניעה, פיקוח ומענה מבצעי מהיר".

"השנה יותר מתמיד: אנו קוראים לציבור ולרשויות המקומיות לציין את ל"ג בעומר באחריות ולהעדיף פעילויות קהילתיות ואלטרנטיביות" סיכמו בכבאות והצלה. "אם מדליקים מדורה במקום מאושר, יש להקפיד על ההנחיות".

ל"ג בעומרמדורהכבאות והצלה

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

כל דבר שבקדושה המדינה מפריעה...שיגידו שמדליקים זכר להרצל ..
וואו, מוזר איך זה קורה כל שנה דווקא בל''ג בעומר השנה אפילו לא טרחו להמציא תירוץ שזה בגלל מזג האוויר שיאכפו הדלקת מדורות בטיחותית אם זו הסיבה האמיתית, זה שאוסרים לגמרי מראה מה הכוונה האמיתית
