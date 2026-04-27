משפחתו של ימנו זלקה, עובד "פיצה האט" בן ה-21 שנדקר בערב יום העצמאות בפתח תקווה לאחר שהעיר לנערים שריססו ספריי שלג, ומת מפצעיו בבית החולים, מסרה היום (שני) הצהרה לתקשורת מחוץ אל חנות הפיצה בה עבד בפתח תקווה.

גטאסו, אחיו הגדול של ימנו מסר: "אחי היה אח אהובה לפני הכל, מאוד אהבתי אותו, הרבה מאוד אנשים אהבו אותו. ילד שהיה מאוד טוב, שאף פעם לא הפריע לא להורים לא לנו ולא לי כאח שלו הגדול. באמת, ילד טוב של ממש".

"אחי לא עשה צרות לא בבית, לא בחוץ. אחי גדל טוב, היה בבני עקיבא, היה מדריך גם שם. שירת בצבא. ובסוף מוצא את עצמו, מת בצורה מאוד מזעזעת, אכזרית מאוד. אנחנו כואבים מאוד, קשה. קשה מאוד להכיל את זה. לא מצליחים להבין, איזה אסון נפל עלינו".

"ומה הוא כבר עשה? הוא בחר אחרת אמר לעצמו אני אלך לעבוד ביום העצמאות, הלך לעבוד ולא חזר הביתה. מטורף לא נתפס בכלל. אבל עם כל זה, הכמויות של האנשים שבאים, מנחם, באמת מכל הארץ.מטורף. אנשים הגיעו אפילו מאילת זה לא נתפס. אנחנו מעריכים את זה מאוד".

ירוס, אחותו הגדולה אמרה: "בימים האלה אנחנו יושבים שבעה כמו שאתם יודעים והיה לנו מאוד חשוב לבוא לפה, למרות השבעה. אנחנו מאוד מבינים שזה לא רק אח שלנו, אחי הקטן והאהוב. הוא הפך להיות של כולם, הוא הפך להיות אח של כולם, הבן של כולם".

"יש לנו שני אחים קטנים שהם בבתי ספר, שאני סיפרתי להם, שאח שלהם נרצח. שהוא כבר לא בעולם הזה, ושהוא כבר לא פה, והם ראו את השוטרים שהגיעו, והם קצת שמעו שסיפרתי להם שאח שלהם נרצח הם שאלו "ירוס יתפסו אותם?" ואמרתי להם שכן".

על לכידת הרוצחים אמרה: "ראיתי את הסרטון, הוא לא מצונזר והוא בחוץ, והמוטיבציה שלנו יפה נצטרך אתכם, שיתפסו אותם באמת כדי שאנחנו האחים הגדולים שלהם נגיד 'אח שלנו נרצח אבל האנשים שעשו את זה ישלמו'".

"אני לא יכולה שהם יסתובבו בידיעה שלא הצלחנו לשמור עליו. בשבעה הם באים ומספרים שגם לפני הרצח, אמרה הם רק ילדים שצריכים עזרה, תבינו שהוא היה טוב, כל בתי הספר מספרים עליו, בעזרת השם שתמשיכו שאחרי השבעה כולנו נהיה פה, כי זה לא המאבק רק שלנו, זה המאבק של כולם".