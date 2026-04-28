אושר פרויקט הפרימיום של 'קפיטל גולד' בירושלים

שוק הנדל"ן הירושלמי רשם השבוע ציון דרך משמעותי עם אישורו הרשמי של פרויקט המגורים המסקרן בלב שכונת המושבה - מהאזורים המבוקשים והאקסקלוסיביים ביותר בישראל. הוועדה המקומית לתכנון ובנייה בירושלים אישרה למתן היתר בנייה את פרויקט ההתחדשות של חברת 'קפיטל גולד', שצפוי להגדיר מחדש את סטנדרט המגורים באזור.

הפרויקט, הממוקם ברחוב יהושע בן נון המיתולוגי, מתוכנן כקומפלקס מגורים סגור ויוקרתי תחת הקונספט של "אחוזה קסומה". המתחם יכלול 131 יחידות דיור, החל מדירות פרימיום ועד פנטהאוזים רחבי ידיים, כאשר הדגש המרכזי הושם על ריאה ירוקה ופיתוח סביבתי עשיר בלב המרקם העירוני הצפוף.

אברהם גוטסמן, מבעלי חברת 'קפיטל גולד', התייחס לאישור המיוחל: "הפרויקט ברחוב יהושע בן נון הוא פנינה נדל"נית נדירה. המטרה שלנו הייתה ליצור הרמוניה מושלמת בין ההיסטוריה והקסם של המושבה לבין מודרניות בלתי מתפשרת. אנחנו לא בונים רק בניינים, אנחנו בונים קהילה בסטנדרט האיכותי ביותר, שמעניקה לתושביה מרחב נשימה ירוק בלב ירושלים. זהו נדבך מרכזי בחזון שלנו להוביל את תחום המגורים בבירה".

אישור התוכנית נחשב לאחד המורכבים בוועדה, בשל הצורך לאזן בין תוספת יחידות דיור משמעותית לבין שימור עצים עתיקים, פתרונות חניה תת-קרקעיים מתקדמים ושמירה על אופייה הייחודי של השכונה.

אלעזר אליקים, מבעלי חברת 'קפיטל גולד', הוסיף: "קבלת ההיתר למתחם כה מורכב היא עדות למקצועיות ולתכנון המוקפד של הצוותים שלנו. בשילוב הגורמים המקצועיים בעירייה, הצלחנו לייצר מענה הוליסטי הכולל גם מיגון וחיזוק תשתיות, צורך שהפך קריטי במיוחד בעת הנוכחית. עם כ-50 פרויקטים שאנו מקדמים כיום בירושלים, 'קפיטל גולד' ממשיכה להעניק פתרונות דיור מוגנים ובטוחים מבלי להתפשר על רמת גימור ויוקרה מהשורה הראשונה".

הפרויקט זכה לרוח גבית מצד בכירי העירייה , יו"ר הוועדה המקומית הרב אליעזר ראוכברגר, מהנדס העיר יואל אבן וצוותי הרישוי, אשר פעלו לקידום המיזם כחלק מהמדיניות העירונית לעידוד התחדשות עירונית אחראית.

עם קבלת האישור, נרשמת התעניינות שיא בקרב קהל היעד – משפרי דיור מהעיר ומחוצה לה לצד משקיעים אסטרטגיים, המזהים את הפוטנציאל הייחודי של מתחם בוטיק המשתרע על פני 5 דונם באחד המיקומים הנחשקים ביותר בירושלים.