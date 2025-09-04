מורה התחזה לאיש מילואים, הגיע לבית הספר עם נשק מזויף - וברח

אירוע מוזר למדי התרחש השבוע בבית ספר בדרום הארץ, כאשר מורה חדש באחת הכיתות ניסה להתחזה לאיש מילואים ונתפס.

לפי הדיווח בכאן חדשות, מדובר במורה שזו לו השנה הראשונה בהוראה. הוא הגיע לבית הספר עם מדי צה"ל ואף עם נשק "צבאי ואזרחי".

אלא שמנהלת בית הספר הביעה חשש מאחסנת הנשק ובשלב מסוים העלתה ספקות לגבי היותו של המורה איש מילואים, כפי שהציג את עצמו.

בדיקה שנערכה העלתה כי הנשק שאותו הציג המורה הוא נשק מזויף, רובה מסוג "איירסופט". כך לפי הדיווח.

בנוסף, כאשר המורה התבקש להציג מסמכים הוא נמלט ברכבו. בדיווח לא צוין מה המניע למעשי המורה. בית הספר דיווח על האירוע למשטרה וזו פתחה בחקירה.