טרגדיה בכביש 60: רוכב אופניים חשמליים בן 16 נהרג מפגיעת רכב

טרגדיה קשה אירעה הבוקר (ראשון) בכביש 60 סמוך לצומת בית ענון, כאשר נער כבן 16, רוכב אופניים חשמליים, נהרג בתאונת דרכים קשה. הנער נמצא במרחק רב מהאופניים החשמליים שלו, כשהוא במצב אנוש במרכז הכביש.

בשעה 06:07 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב ירושלים על רוכב אופניים חשמליים שנפגע מרכב בכביש 60. כוחות הצלה שהוזעקו לזירה מצאו את הנער במצב קשה ביותר, כשהוא מחוסר הכרה וסובל מחבלה רב מערכתית.

פרמדיק מד"א דרור עיני וחובש מד"א בני טנא, שטיפלו בזירה, מסרו: "הפצוע שכב במרחק רב מן האופניים החשמליים שלו כשהוא במרכז הכביש. הוא היה מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם חבלות קשות מאוד בגופו, לאחר שנפגע מרכב".

אברהם הכהן חובש איחוד הצלה מסר: "מדובר בתאונה עם מעורבות רכב ורוכב אופניים חשמליים. למרבה הצער נקבע מותו של הרוכב בזירת התאונה עקב אופי הפציעות הקשות מהן סבל".

צוותי ההצלה החלו מיד בביצוע פעולות החייאה מתקדמות, אך למרבה הצער, עקב חומרת הפגיעה, נאלצו הפרמדיקים לקבוע את מותו של הנער בזירה. "ביצענו בדיקות רפואיות אך פציעותיו היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו", הוסיפו אנשי ההצלה.

נסיבות התאונה הקשה נמצאות בבדיקת משטרת ישראל. מדובר בתאונה נוספת בסדרת תאונות קשות שאירעו בימים האחרונים בכבישי הארץ, בהן איבדו את חייהם מספר בני אדם.