האבן העתיקה מאבני הכותל שהוצגה בקריה - הושבה למקומה | תיעוד

טקס החזרת האבן העתיקה מאבני הכותל שהוצגה בקריה ( צילום: הקרן למורשת הכותל המערבי )

הבוקר (שני) התקיים בכותל המערבי טקס במהלכו הושבה אחת מאבני הכותל המערבי העתיקות שמשקלה 5 טון שנפלה בחורבן בית שני, והוצגה בשנים האחרונות לתצוגה ותערוכה בקריה במשרד הביטחון - לגניזת עולמים לצידן של יתר אבני הקודש.

ההחלטה התקבלה לאחר פניית רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים הרה"ג שמואל רבינוביץ לשר הביטחון ישראל כ"ץ שנענה להשיב את האבן מאבני הכותל המערבי לגניזה במקומה הטבעי - לצד יתר אבני הכותל הגנוזות שם בכבודן הראוי.

טקס החזרת האבן העתיקה מאבני הכותל שהוצגה בקריה - צילום: הקרן למורשת הכותל המערבי

כזכור, בשנה האחרונה פרסמו הרבנים הראשיים לישראל ורב הכותל המערבי והמקומות הקדושים קריאה להשיב את אבני הכותל העתיקות לגניזה ייעודית במקומן, כאשר מועצת הרבנות הראשית לישראל התכנסו לישיבה בענין בכותל המערבי, ובסיומו הוחלט כי רשות העתיקות יחד עם הקרן למורשת הכותל המערבי יחזירו את כל אבני הכותל המוצבות עדיין כיום לתערוכה: בבית הנשיא, במוזיאון ישראל ובמחסני רשות העתיקות, לגניזה במקומן לצד אבני הכותל. בנוסף, הוחלט לשמור על קדושתן של האבנים, כולל גידור סביב מקום הגניזה והנחיות לציבור להימנע משימוש בהן. רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים הרה"ג שמואל רבינוביץ: "אבני הכותל אינן רק אבנים, הן נושאות את נשמת העם היהודי, את הכאב של הגלות ואת השמחה של השיבה. גם כאשר ביקשו להביא מהקדושה הזו אל לב מוקדי קבלת ההחלטות במדינה – מקומה הטבעי הוא כאן, בביתו המקורי. השבת האבן היום איננה רק השבה פיזית, אלא חיבור מחדש ליסודות העמוקים שמחזיקים את האומה כולה".

שר הביטחון ישראל כ"ץ: "אבני הכותל שייכות לכותל ולכן היה ברור שיש להשיב את האבן למקומה הטבעי לצד שאר אבניו בעיר העתיקה בירושלים. כל אבן נושאת את סיפורו של העם היהודי מהתפילות והתקווה, דרך החורבן, ועד לעוצמה ולריבונות המחודשת של מדינת ישראל. השבת האבן היום מבטאת את המחויבות שלנו לירושלים ולכותל המערבי לנצח, ואת ההבטחה הברורה: הבית לא ייחרב שוב".

מנכ"ל רשות העתיקות אלי אסקוזידו: "רשות העתיקות, משרד המורשת והשר עמיחי אליהו מחויבים לפעול בענייני קודש מתוך כבוד למסורת ישראל ובהתאם לפסק הרבנים הראשיים לישראל, אשר קבעו כי על אבני הכותל חלה קדושה מיוחדת. מתוך כך תפעל הרשות להשיב את כלל האבנים לגניזת עולמים במקומן לצד יתר אבני הקודש".

חה"כ מאיר פרוש: "אנו נמצאים כאן מול האבנים ההיסטוריות, ששרדו את כל התהפוכות והשלטונות שעברו על ארץ ישראל - בימים היסטוריים, בהם אנו זוכים לראות את ישועת ה', כאשר עם ישראל נלחם בעוז ותעצומות, וזוכה לנצח את אויבנו הקמים עלינו לכלותנו. רשב"י הבטיח לנו: חס ושלום שלא תשתכח תורה מישראל, שנאמר: כי לא תשכח מפי זרעו. זה ההזדמנות להודות לרב הכותל על הפנייה, לשר הביטחון שנענה לבקשה, ועל החזרת האבן לכותל המערבי, המקום אליו נוהרים מיליוני יהודים מכל קצוות תבל, לשאת תפילה ולזכות לישועה".

