כיכר השבת
הותר לפרסום

נפגע מרסיס בראשו | ויאצ'סלב וידמנט הוא ההרוג כתוצאה מנפילה ישירה בתל אביב

הותר לפרסום כי ויאצ'סלב וידמנט הוא ההרוג כתוצאה מנפילה ישירה בתל אביב | ויאצ'סלב שמר על בניין שנפגע כתוצאה מפגיעה ישירה בתחילת המלחמה (בארץ)

1תגובות
כוחות פיקוד העורף בזירת הנפילה בתל אביב (צילום: דובר צה"ל)

סמוך לחצות לילה, בליל שבת קודש, התקבלו קריאות בעקבות נפגעים כתוצאה מנפילה ישירה בתל אביב

הכוחות שהזועקו לזירה נאלצו לקבוע את מותו של גבר בן 52 ופינו לבית החולים וולפסון ואיכילוב שני פצועים מהדף בני 65 ו-50 במצב קל-בינוני מזירה נוספת בעיר.

הערב הותר לפרסום שמו של הנרצח, ויאצ'סלב וידמנט, בן 52 מאשדוד. וידמנט עבד כמאבטח בבניין שנפגע מנפילה בתחילת המלחמה. מחקירה ראשונית עלה כי הוא לא שהה במרחב מוגן, נפגע מרסיס בראשו ומת במקום.

מפקד מחוז תל אביב, ניצב חיים סרגרוף, פנה לאזרחים מזירת הנפילה ואמר: "אני מזכיר לכולם, צריך לשמוע להנחיות, להגיע למקומות ממוגנים".

החובשים הבכירים במד"א ליפא הירש ושי בכר, סיפרו: "הגענו לזירה בתל אביב תוך דקות בודדות עם אמבולנסים וניידות טיפול נמרץ של מד"א, ראינו גבר בן 52 שכוב מחוסר הכרה עם חבלה רב מערכתית. ביצענו בדיקות רפואיות אבל הוא היה ללא סימני חיים ולצערנו נאלצנו לקבוע את מותו במקום".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (86%)

לא (14%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
ממתינים לגינוי של פוטין
...

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר