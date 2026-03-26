דרמה בשמיים: הרגע שבו כמעט הופל מטוס של חיל האוויר מעל איראן

האיראנים פרסו ברחבי איראן, בדגש על מוקדי העניין ונתיבי הטיסה השכיחים והרגישים, רשת מצלמות שמחוברת למערכת בינה מלאכותית מתקדמת ומתוחכמת, שיודעת להתריע על תנועות כלי טיס בשמיים - ומהווה אתגר מבצעי עבור חיל האוויר הישראלי והאמריקני.

על פי הדיווח של אמיר בוחבוט ב'וואלה', האיראנים פיתחו מערכת המבוססת על רשת מצלמות אזרחיות וצבאיות, שסורקות את השמיים במרחבים נבחרים. בעקבות זאת, המרחב האווירי הופך למסוכן יותר. כדי לחמוק מגילוי, חיל האוויר הישראלי נדרש לפעול במרחב רווי אזרחים, ביום ובלילה, תוך שינוי מתמיד בדפוסי הפעולה.

"האיראנים לומדים אותנו היטב. את השיטות ואת הטכנולוגיה, ומנסים את צה"ל בהגנה ובהתקפה", אישר גורם ביטחוני בכיר שצוטט בדיווח.

המאמץ האיראני כמעט נשא פרי באירוע חמור שלא פורסם עד כה: במהלך גיחה מבצעית, היו האיראנים קרובים מאוד להפלת מטוס קרב ישראלי, בפעילות שהוגדרה כמסוכנת מאוד.

בחיל האוויר מחזיקים בסרטון של האירוע, המוגדר כ"סודי ביותר". מהתיעוד עולה כי בחסדי שמים שילוב של תושיית הטייס, עבודה בתוך מבנה הטיסה והטכנולוגיה המתקדמת המותקנת במטוס, הם שמנעו את הפלת המטוס.

האירוע עדיין מתוחקר, אבל כבר בשלב הזה משמש הסרטון כחומר לימוד בחיל האוויר, במסגרת המשך הגיחות לעבר איראן. זאת, על רקע הנחת העבודה באמ"ן כי האיראנים מחזיקים "קלפים" בהגנה ובהתקפה שטרם נחשפו בפני המודיעין הישראלי והאמריקאי.