לוחמי שייטת 13 פשטו על בית ספר בלבנון; זה מה שהם גילו שם

בפשיטה ממוקדת בכפר אל חיאם, כחלק מפעילות צק"ח גבעתי להרחבת מרחב האבטחה, אותרו בתוך בית ספר רקטות נ"ט, פצצות מרגמה, רימונים, מוקשים ומטעני חבלה. לצד אמצעי הלחימה נמצאו גם סממנים של UNHCR (חדשות)

(צילום: דובר צה"ל)

כוחות שייטת 13, שפעלו במסגרת צוות הקרב החטיבתי גבעתי, ביצעו פשיטה ממוקדת על בית ספר בכפר אל חיאם שבדרום לבנון, ואיתרו במקום מאות אמצעי לחימה של .

הפשיטה יצאה לדרך בעקבות מידע מודיעיני שהצביע על הימצאות אמצעי לחימה בתוך המוסד החינוכי, כחלק מהפעילות הקרקעית הממוקדת של צק"ח גבעתי להרחבת מרחב האבטחה בדרום .

הפעולה בוצעה במקביל להמשך פעילות היחידה בזירות נוספות בים וביבשה.

בתוך בית הספר נמצאו מאות פריטי אמל"ח, ובהם רקטות נ"ט, פצצות מרגמה, רימונים, משגרים, נשקים קלים, מוקשים, לבנות חבלה ומנגנוני מוקשים. לצד הממצאים אותרו גם סממנים של ארגון UNHCR של האו"ם.

במערכת הביטחון רואים בממצאים דוגמה נוספת לדפוס הפעולה של חיזבאללה, שלפי ישראל ממשיך לשלב תשתיות טרור בתוך מרחבים אזרחיים רגישים, ובכך מסכן את תושבי לבנון עצמם.

ב מדגישים כי עצם הימצאותם של אמצעי לחימה בתוך בית ספר באל חיאם ממחישה את השימוש המתוכנן שעושה חיזבאללה באוכלוסייה האזרחית לצורך קידום פעילותו הצבאית.

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

5
לרסן את האויב ביד בלתי ניתנת לעצירה להשמיד כל מפקד ומפקדה לחסל את כל ראשי החזיתות שמסכנים חיי אדם למחוק כל בסיס להפוך כל מערך ירי לאפר ולהבטיח שהאיום מכל הארגונים מעזה ועד גבול הצפון ועד מרכזי איראן יוסר לחלוטין ללא אפשרות לחזור לפעול
יעקב
4
עת צרה היא ליעקב וממנה ייוושע בערב שבת זה אנו מקבלים על עצמנו לקרוא תהילים י״ג, כ׳, כ״ב, מ״ז, פ״ג, ק״י, קכ״א, קל, קמ״ב להצלחת מדינת ישראל וחיילי צה״ל לשמירה ולישועה שלמה לעם ישראל שניכנס לשבת מתוך אמונה ביטחון ותקווה לימים טובים ובשורות טובות
דוד
3
כדי למתק את הדינים וה' הטוב ילחם לנו את המלחמה הזאת ונראה ניסים גדולים יאמר את הפסוק: "ויהי בלילה ההוא ויצא מלאך ה' ויך במחנה אשור מאה שמונים וחמשה אלף וישכימו בבוקר והנה כולם פגרים מתים"
ישראל
2
וכל כלי יוצר עליך לא יצלח ה' ישמור את צאתכם ואת בואכם רואים בחוש איך האמת יוצאת לאור והשקר של שונאי ישראל מתגלה לעין כל ותודה לה' על הניסים
יוסי
1
איזה עבודה יפה שכל הכסף של איראן שהלך לטילים האלה בבית ספר ילך עכשיו לתרופות שלהם אלופים אתם תפרקו להם הכל שלא יישאר זכר
ציון

