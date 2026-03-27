לוחמי שייטת 13 פשטו על בית ספר בלבנון; זה מה שהם גילו שם

כוחות שייטת 13, שפעלו במסגרת צוות הקרב החטיבתי גבעתי, ביצעו פשיטה ממוקדת על בית ספר בכפר אל חיאם שבדרום לבנון, ואיתרו במקום מאות אמצעי לחימה של חיזבאללה.

הפשיטה יצאה לדרך בעקבות מידע מודיעיני שהצביע על הימצאות אמצעי לחימה בתוך המוסד החינוכי, כחלק מהפעילות הקרקעית הממוקדת של צק"ח גבעתי להרחבת מרחב האבטחה בדרום לבנון. הפעולה בוצעה במקביל להמשך פעילות היחידה בזירות נוספות בים וביבשה.

בתוך בית הספר נמצאו מאות פריטי אמל"ח, ובהם רקטות נ"ט, פצצות מרגמה, רימונים, משגרים, נשקים קלים, מוקשים, לבנות חבלה ומנגנוני מוקשים. לצד הממצאים אותרו גם סממנים של ארגון UNHCR של האו"ם.

במערכת הביטחון רואים בממצאים דוגמה נוספת לדפוס הפעולה של חיזבאללה, שלפי ישראל ממשיך לשלב תשתיות טרור בתוך מרחבים אזרחיים רגישים, ובכך מסכן את תושבי לבנון עצמם.

בצה"ל מדגישים כי עצם הימצאותם של אמצעי לחימה בתוך בית ספר באל חיאם ממחישה את השימוש המתוכנן שעושה חיזבאללה באוכלוסייה האזרחית לצורך קידום פעילותו הצבאית.

