מסירה באחת את הכיסוי הכחול בתל אביב - ופורצת למעדנייה | צפו

רגעי הפריצה ( צילום: דוברות המשטרה )

כתב אישום חמור הוגש היום (שלישי) נגד צעירה תושבת רחובות בת 26, שפרצה לפי החשד למעדנייה במרכז תל אביב ביום ראשון בלילה. היא נעצרה בידי שוטרי תחנת לב תל אביב וברשותה נתפסו כסף מזומן וטלפון שעל פי החשד שייכים לעסק.

הפריצה התרחשה בשעת לילה ביום ראשון. אל מוקד המשטרה הגיע דיווח זמן קצר לאחריה ולפיו עסק המשמש כמעדנייה נפרץ ברחוב שנקין בתל אביב. בעקבות הדיווח הגיעו שוטרי הסיור של תחנת לב תל אביב למקום והחלו בפעולות לאיתור חשודים. לאחר צפייה בסרטוני האבטחה של העסק ובמקביל לסריקות שנערכו באזור, אותרה ונעצרה החשודה בסמוך למקום - לאחר שניסתה להימלט מהשוטרים ולאחר מרדף רגלי קצר. בתיעוד ממצלמות האבטחה נראית החשודה מתקרבת למקום כשהיא מכסה את גופה, ובכניסה לעסק מסירה את הכיסוי ומתחילה במעשי הגניבה.

החשודה בשעת מעצרה ( צילום: דוברות המשטרה )

החשודה, כאמור תושבת רחובות בת 26, נעצרה לאחר שהתנגדה בכוח למעצרה. והועברה לחקירה בתחנת המשטרה.

במהלך חיפוש שבוצע בשטח נתפסו ברשותה סכום כסף מזומן וטלפון נייד שעל פי החשד נגנבו מהמעדנייה.

החשודה הובאה לחקירה ובסיומה נכלאה. בית המשפט האריך את מעצרה עד היום. הבוקר הגישה יחידת התביעות של מחוז תל אביב כתב אישום חמור נגדה בעבירות של פריצה לעסק וגניבה, וכן הפרת הוראה חוקית, לאחר שעל פי החשד לא עמדה בתנאי שחרור שנקבעו לה בתיקי מעצר קודמים. במקביל הוגשה בקשה למעצרה עד תום ההליכים המשפטיים.