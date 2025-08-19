כאוס דרמטי: תחנה תסגר, הרכבת תושבת ברוב תל אביב למשך 6 ימים

רכבת ישראל הודיעה היום (שלישי) כי ממחר יום רביעי ועד יום שלישי הבא יחולו שינויים משמעותיים בתנועת הרכבות וכי תופסק בימים אלה תנועת הרכבות בתל אביב ולא תתאפשר נסיעה בין הצפון לדרום. תחנת ת”א השלום תיסגר זמנית לשירות.

רכבות מדרום יגיעו עד לוד בימים הללו, רכבות מירושלים ומודיעין יגיעו עד נתב”ג, ורכבות מצפון יגיעו עד ת”א סבידור מרכז.

לדברי רכבת ישראל מדובר בעבודות מצילות חיים, בטיחות ושדרוג הנחוצים כדי למנוע השבתה נוספת ולשפר את השירות לנוסעים.

"על רקע השיבושים בתנועת הרכבות בשל תקלת החשמול, החליטה רכבת ישראל לנצל את ההזדמנות ולשלב כבר כעת עבודות בטיחות חיוניות שתוכננו במקור לחודש ספטמבר. המהלך נועד למנוע פגיעה כפולה בציבור הנוסעים - גם עתה וגם בעוד מספר שבועות", הוסבר.

"העבודות יבוצעו במרכז הרשת הרכבתית, בין תחנות תל-אביב ההגנה ותל-אביב סבידור מרכז, ויכללו טיפול ושדרוג של מרכיבי תשתית חיוניים, בהם ״שסתומי הלב״ של המערכת המאפשרים מעבר רכבות בין מסילות ומשרתים את מרבית הביקושים לנסיעה".

כמו כן ברכבת ישראל הודיעו כי שאטלים חינמיים יופעלו לרווחת הנוסעים: "כדי להקל על הציבור, רכבת ישראל תפעיל קו אוטובוס ייעודי ומיוחד בין תחנות ת”א ההגנה, ת”א השלום ות”א סבידור מרכז, בתדירות גבוהה של כל חמש דקות וללא עלות. בנוסף, דיילי שירות יתוגברו ויוצבו בתחנות לטובת הכוונה וסיוע לנוסעים.

"ברכבת ישראל מדגישים כי הקדמת העבודות מאפשרת לנצל את התקלה הקיימת כדי להשלים שדרוגים חיוניים ולמנוע, כאמור, השבתה נוספת שתוכננה לספטמבר. עבודות אלו צפויות לאפשר חזרת השירות לסדרו באופן הדרגתי החל מיום שלישי 26.8.25, תחילה מכיוון דרום ובהמשך גם מכיוון צפון.

"מומלץ להתעדכן בפרטי השינויים באתר הרכבת, באפליקציה ובמוקד השירות הטלפוני במספר *5770. מידע נוסף על תחבורה ציבורית חלופית ניתן לקבל במוקד משרד התחבורה בטלפון *4515. אנו מתנצלים על אי הנוחות ומודים לציבור הנוסעים על ההבנה והסבלנות".