בבית שמש נרשמת בימים אלו תכונה רבה לקראת פתיחת שערי ועידת החינוך השנייה. הוועידה, שצפויה לרכז תחת קורת גג אחת את מנהלי מוסדות החינוך, הת"תים, בתי הספר והסמינרים מהמגזר החרדי בעיר, תתקיים ביום רביעי, י"א בסיוון, ותתקיים זו השנה השנייה ביוזמת עיריית בית שמש ומנהל החינוך בעירייה, בצוותא עם אגף החינוך החרדי - כפלטפורמה מקצועית אסטרטגית עבור העומדים בחזית העשייה החינוכית.

הוועידה תתקיים במתחם 'מרכז שדה ויער' ביישוב נס הרים הסמוך, כאשר המטרה המרכזית היא להעניק למנהלים פסק זמן הכרחי מהניהול השוטף, לטובת חשיבה אסטרטגית רחבה על עתיד מערכת החינוך המקומית בעיר שהופכת למרכז המגורים המתפתח ביותר של הציבור החרדי בארץ. במרכז סדר היום של הוועידה יעמדו הצרכים הייחודיים של המוסדות, מתוך שימת דגש על המענים הפדגוגיים והתשתיתיים הנדרשים לעיר העתיד. במפגש המשמעותי בין הנהגת החינוך הארצית לבין מובילי החינוך בשטח, יוקדשו הדיונים למוסדות החרדיים ולתהליכי הצמיחה המהירה המאפיינים את הקהילות השונות בבית שמש.

את מושבי הוועידה ינחה איש התקשורת אבי מימרן. במהלך היום צפויים להשתתף שר החינוך יואב קיש, לצד שרים וחברי כנסת - ובראשם ראשי המפלגות החרדיות ובכירי משרד החינוך. נוכחותם של נציגי הציבור נועדה להניע תהליכים משמעותיים ולחזק את שיתופי הפעולה בין המוסדות לרשות המקומית ולמשרדי הממשלה, במטרה לבחון דרכים מעשיות לחיזוק ושגשוג מערכת החינוך העירונית.

בין הבשורות המרכזיות שיעמדו במרכז הדיונים: השקת תוכנית חומש אסטרטגית לבינוי מוסדות החינוך, המעניקה לכל מנהל מוסד אופק תכנוני וחזון התפתחותי ברור בתיאום מלא עם לשכת ראש העיר וממונה החינוך בעיר. כחלק מכך, יוצג השימוש במערכת ה-CRM המונגשת של האגף, המאפשרת למנהלים ליווי דיגיטלי צמוד לאורך כל התהליך.

לצד זאת, יוצג מהלך איגום המשאבים ומיפוי "קולות קוראים", שמטרתו להבטיח חלוקה הוגנת של תוכניות חינוכיות תוספתיות לכלל שכבות הגיל במוסדות החינוך החרדיים בעיר.

כל אלו, לצד השתתפותם של בכירי משרד החינוך ונציגי המפלגות החרדיות, הופכים את הוועידה השנייה לצומת דרכים מקצועי שמטרתו להבטיח את המשך השגשוג החינוכי של בית שמש.

ראש העיר בית שמש, שמואל גרינברג ציין כי "לאור ההצלחה הגדולה של ועידת החינוך אשתקד, אנו ממשיכים ביתר שאת את המסורת החשובה למען עתיד ילדינו. המטרה המרכזית של ועידת החינוך היא להעניק למנהלים מעטפת מקצועית תומכת ולייצר חיבורים שיסייעו להם בניהול היומיומי של המוסדות. בית שמש היא מהערים הצעירות בישראל, והשליחות המוטלת עלינו היא להבטיח כי מוסדות החינוך ימשיכו להתפתח ולשגשג בקצב הצמיחה של העיר".

הממונה על תיק החינוך, סגן ומ"מ רה"ע הרב יצחק אלמליח, אמר כי "ועידת החינוך השנייה בבית שמש היא חלק מהשקעתנו בדור העתיד ומהווה מפגש עומק משמעותי המאפשר למנהלים ולבכירי העוסקים במלאכת החינוך להתחבר למידע מקצועי עדכני מתוך יישוב הדעת ולבנות יחד את התשתית החינוכית והערכית שתעמוד לימין תושבי העיר בשנים הבאות".

ראש מנהל החינוך, הרב יוסף גולדרינג הוסיף, כי "בוועידה זו אנו שואפים לחדד את כיווני החשיבה אל מול אתגרי התקופה במערכת החינוך, מתוך רצון לספק למנהלים כלים מעשיים והשראה שיוכלו להקרין על התלמידים מיד לאחריה".

מנהל אגף החינוך החרדי בעיר, הרב מנחם ברוכמן, מציין כי הוועידה תציג אי"ה במקביל, את פירות המהפכה השירותית באגף. לדבריו, "האגף חרט על דגלו להוות חיץ בין המנהלים לבין הסבך הבירוקרטי, כדי לאפשר להם להתמקד בייעודם הפדגוגי ללא התערבות חיצונית. הקשר ההדוק שנבנה בוועידה הראשונה, הבשיל בשנה האחרונה לשורה של הישגים חסרי תקדים שיוצגו בהרחבה בוועידה הנוכחית".