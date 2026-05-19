כיכר השבת
המעקב, התפיסה והמעצר

סוכלה הברחת ענק של סיגריות בשווי כ-20 מיליון ש"ח | צפו בתפיסה

במסגרת פעילות משותפת של ימ"ר לכיש ומכס אשדוד, נוהלה חקירה סמויה שעניינה חשד להברחת מכולות סיגריות מטורקיה, דרך נמל אשדוד, תוך הצהרה כוזבת על תכולת המכולות ככלי בית | כך נתפסה ההברחה (חדשות)

תפיסת הברחת הסיגריות בשווי כ-20 מיליון ש"ח
תפיסת הברחת הסיגריות בשווי כ-20 מיליון ש"ח| צילום: צילום: דוברות המשטרה ודוברות רשות המסים

בעקבות חשד להברחת טובין שהתעורר במכס אשדוד עם הגעת שתי מכולות לנמל אשדוד, הועבר דיווח לימ"ר לכיש.

עם קבלת הדיווח פעלו בלשי ימ״ר לכיש וחוקרי מכס אשדוד במהירות, ופתחו בפעילות סמויה שכללה פיקוח, מעקב ושליטה אחר תנועת המכולות.

בהמשך הגיעו משאיות שהעמיסו את המכולות והחלו בנסיעה לכיוון שטחי איו"ש.

בלשי ימ"ר לכיש עצרו את המשאיות ואת הנהגים, תושבי מזרח ירושלים, והעבירו אותם יחד עם המכולות לבדיקה במכס אשדוד.

בבדיקת המכולות אותרו סיגריות מוברחות בשווי מוערך של כ-20 מיליון ש"ח.

סוכן המכס והיבואנים נעצרו לחקירה ביחידת היס"מ במכס אשדוד.

תפיסת הברחת הסיגריות בשווי כ-20 מיליון ש"ח (צילום: דוברות המשטרה ודוברות רשות המסים)
תפיסת הברחת הסיגריות בשווי כ-20 מיליון ש"ח (צילום: דוברות המשטרה ודוברות רשות המסים)
משטרהסיגריותהברחת סיגריותמכס אשדוד

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר