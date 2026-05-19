תפיסת הברחת הסיגריות בשווי כ-20 מיליון ש"ח
בעקבות חשד להברחת טובין שהתעורר במכס אשדוד עם הגעת שתי מכולות לנמל אשדוד, הועבר דיווח לימ"ר לכיש.
עם קבלת הדיווח פעלו בלשי ימ״ר לכיש וחוקרי מכס אשדוד במהירות, ופתחו בפעילות סמויה שכללה פיקוח, מעקב ושליטה אחר תנועת המכולות.
בהמשך הגיעו משאיות שהעמיסו את המכולות והחלו בנסיעה לכיוון שטחי איו"ש.
בלשי ימ"ר לכיש עצרו את המשאיות ואת הנהגים, תושבי מזרח ירושלים, והעבירו אותם יחד עם המכולות לבדיקה במכס אשדוד.
בבדיקת המכולות אותרו סיגריות מוברחות בשווי מוערך של כ-20 מיליון ש"ח.
סוכן המכס והיבואנים נעצרו לחקירה ביחידת היס"מ במכס אשדוד.
