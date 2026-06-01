חדש בנתב"ג: חניון המתנה לשעה ללא תשלום לנהגים שאוספים נוסעים

החל מהיום (שני) יפעל חניון המתנה ייעודי ללא תשלום בשעה הראשונה, עבור נהגים המגיעים לאסוף נוסעים מנמל התעופה בן גוריון.

החניון מאפשר להמתין בנוחות עד להגעת הנוסעים, מבלי לסכן את התנועה או לקבל דו"ח.

ברשות שדות התעופה מזכירים כי עצירה או המתנה בצדי הדרכים בתחום נתב”ג אסורות ומסכנות את התנועה. האכיפה באזור מתבצעת באמצעות מערך מצלמות הפרוס בכל רחבי נתב"ג, ונהגים המפרים את ההנחיות צפויים לקנס של 500 ש"ח.

החניון החדש ממוקם במרחק דקות ספורות מהטרמינל וניתן לנווט אליו באמצעות Waze בחיפוש: "חניון המתנה לשעה -נמל תעופה בן גוריון".