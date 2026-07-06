התקררות משמעותית: מה צפוי השבוע במזג האוויר

מזג האוויר היום (שני) יהיה מעונן חלקית עד מעונן, בבוקר ייתכן טיפטוף בעיקר בצפון הארץ ולאורך החוף. במהלך היום יעשה נאה עד מעונן חלקית. הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה. הלילה: מעונן חלקית עד מעונן.
על פי התחזית, מחר יום שלישי, יהיה מעונן חלקית עד מעונן, בבוקר ייתכן טיפטוף בעיקר בצפון הארץ ולאורך החוף. במהלך היום יעשה נאה עד מעונן חלקית. תחול ירידה קלה בטמפרטורות.
ביום רביעי, לאחר התפזרות עננות הבוקר ייעשה נאה. תורגש ירידה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ ושם הו יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה:
ירושלים: 18-28
תל אביב: 24-30
באר שבע: 21-32
חיפה: 23-29
טבריה: 22-34
צפת: 17-30
אילת: 28-39
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