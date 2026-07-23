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צום תשעה באב

הטמפרטורות ירתחו, הצום יכביד: אזהרות חמורות על עומסי חום קיצוניים בכל הארץ

עומסי חום כבדים עד קיצוניים ילוו היום את צום תשעה באב בכל רחבי הארץ, לצד הבלות מעיקה במישור החוף • בשירות המטאורולוגי מזהירים מהתייבשות ומעדכנים: מתי תורגש ההקלה המיוחלת? • כל הפרטים והתחזית לסופ"ש (מזג האוויר)

הכותל המערבי (צילום: יונתן סינדל/Flash90)

היום (חמישי), יום צום תשעה באב, יוסיף להיות חם מהרגיל בהרים ובפנים הארץ, והביל במישור החוף. ברוב אזורי הארץ ישררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים. 

השירות המטאורולוגי פרסם 'אזהרה אדומה' על עומס חום בעמק בית שאן, בבקעת כנרות, בבקעת הירדן, בצפון מדבר יהודה וים המלח, בדרום מדבר יהודה וים המלח ובצפון הערבה.

כמו כן, 'אזהרה צהובה' על עומס חום בגליל תחתון מערבי, בחוף הכרמל, במורדות הגליל המערבי, במישור החוף המרכזי והדרומי, בשפלה, בצפון השומרון, בצפון מערב הנגב ובדרום הנגב והרי אילת.

על פי התחזית, מחר יום שישי, בבוקר מעונן חלקית עד מעונן, ובהמשך היום ייעשה נאה. תחול ירידה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן יחזרו להיות רגילות בעונה. תורגש הקלה בעומסי החום. בשעות אחה"צ הרוחות יתחזקו.

ביום שבת קודש, לאחר התפזרות עננות הבוקר ייעשה נאה. תורגש עלייה קלה בטמפרטורות.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 18-32

תל אביב: 24-32

באר שבע: 24-36

חיפה: 25-31

טבריה: 25-39

צפת: 25-30

אילת: 31-41

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