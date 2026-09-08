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עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב הארץ - אבל השינוי באופק: מתי נרגיש את ההקלה?

הכבדה נוספת בעומסי החום שיגיעו לדרגה כבדה עד קיצונית ברוב אזורי הארץ, לצד עלייה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ | הלילה צפויים ערפילים בצפון הנגב, אך השינוי בדרך: החל ממחר תורגש ירידה קלה בטמפרטורות, ובאיטיות נחזור לערכים רגילים לעונה (מזג האוויר)

תקיפה בלנון, אתמול (צילום: אייל מרגולין/Flash90)

היום (שלישי) בשעות הבוקר מעונן חלקית ובהמשך היום ייעשה נאה. תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ הן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום והם יהיו כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים. הלילה: בהיר עד מעונן חלקית. בצפון הנגב צפויים ערפילים.

על פי התחזית, מחר יום רביעי, בשעות הבוקר מעונן חלקית ובהמשך היום ייעשה נאה. תחול ירידה קלה של טמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך הן יוסיפו להיות גבוהות במעט מהרגיל לעונה.

ביום חמישי, בשעות הבוקר מעונן חלקית ובהמשך היום ייעשה נאה. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן ישובו להיות רגילות לעונה במרבית האזורים בארץ. תורגש הקלת מה בעומסי החום.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 18-28

תל אביב: 24-30

באר שבע: 23-32

חיפה: 23-29

טבריה: 22-34

צפת: 17-30

אילת: 28-39
מזג האווירהתחזית

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