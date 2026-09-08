התחזית המלאה עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב הארץ - אבל השינוי באופק: מתי נרגיש את ההקלה? הכבדה נוספת בעומסי החום שיגיעו לדרגה כבדה עד קיצונית ברוב אזורי הארץ, לצד עלייה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ | הלילה צפויים ערפילים בצפון הנגב, אך השינוי בדרך: החל ממחר תורגש ירידה קלה בטמפרטורות, ובאיטיות נחזור לערכים רגילים לעונה (מזג האוויר)