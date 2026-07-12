נאבקים בשרב: "אזהרה אדומה" בעקבות עומס החום הכבד; מתי ההקלה?

מזג האוויר היום (ראשון) לאחר התפזרות עננות הבוקר יעשה נאה. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. תורגש עוד הכבדה בעומסי החום. הלילה: מעונן חלקית.
השירות המטאורולוגי פרסם הבוקר 'אזהרה אדומה' על עומס חום בבקעת הירדן, 'אזהרה כתומה' על עומס חום בדרום מדבר יהודה וים המלח ובצפון הערבה, בגליל תחתון מזרחי, בעמק בית שאן, בבקעת כנרות ובצפון מדבר יהודה וים המלח.
על פי התחזית, מחר יום שני, לאחר התפזרות עננות הבוקר יעשה בהיר. הטמפרטורות יהיו רגילות בעונה.
ביום שלישי, לאחר התפזרות עננות הבוקר יעשה בהיר. הטמפרטורות יהיו רגילות בעונה.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה:
ירושלים: 16-30
תל אביב: 24-30
באר שבע: 20-34
חיפה: 22-29
טבריה: 22-34
צפת: 17-31
אילת: 27-40
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