התחזית המלאה נאבקים בשרב: "אזהרה אדומה" בעקבות עומס החום הכבד; מתי ההקלה? זהירות, סכנת התייבשות: מזג האוויר היום יעשה נאה, אך עומסי החום הכבדים יגיעו לשיאם עם אזהרות חריגות בבקעה ובמדבר יהודה. מתי המגמה תתהפך ומתי נוכל לנשום לרווחה? התחזית לימים הקרובים (מזג האוויר)