גשם בדרך? הירידה בטמפרטורות וההפתעה שמצפה לנו בהמשך השבוע

הפגנת הפלג הירושלמי, אתמול ( צילום: חיים גולדברג/Flash90 )

מזג האוויר היום (שני) יהיה מעונן חלקית עד מעונן. תחול ירידה קלה בטמפרטורות והן יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל לעונה ברוב אזורי הארץ. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף לאורך מישור החוף. הלילה: מעונן חלקית.