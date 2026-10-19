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התחזית המלאה

גשם בדרך? הירידה בטמפרטורות וההפתעה שמצפה לנו בהמשך השבוע

השבוע נפתח במזג אוויר קריר מהרגיל וטפטופים בחוף, מחר ללא שינוי ניכר — וברביעי: עלייה בטמפרטורות חזרה לממוצע העונתי ורוחות צפוניות חזקות בחוף • התחזית המלאה (בארץ)

כה
כיכר השבת
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הפגנת הפלג הירושלמי, אתמול (צילום: חיים גולדברג/Flash90)

היום (שני) יהיה מעונן חלקית עד מעונן. תחול ירידה קלה בטמפרטורות והן יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל לעונה ברוב אזורי הארץ. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף לאורך מישור החוף. הלילה: מעונן חלקית.

על פי התחזית, מחר יום שלישי, יהיה מעונן חלקית עד מעונן. ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.

ביום רביעי, יהיה מעונן חלקית. תחול עלייה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ. אחר הצהריים הרוחות הצפוניות יתחזקו לאורך מישור החוף.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 14-21

תל אביב: 20-25

באר שבע: 16-26

חיפה: 20-25

טבריה: 22-27

צפת: 14-20

אילת: 21-30
מזג האווירהתחזית

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