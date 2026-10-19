גשם בדרך? הירידה בטמפרטורות וההפתעה שמצפה לנו בהמשך השבוע

מזג האוויר היום (שני) יהיה מעונן חלקית עד מעונן. תחול ירידה קלה בטמפרטורות והן יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל לעונה ברוב אזורי הארץ. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף לאורך מישור החוף. הלילה: מעונן חלקית.
על פי התחזית, מחר יום שלישי, יהיה מעונן חלקית עד מעונן. ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
ביום רביעי, יהיה מעונן חלקית. תחול עלייה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ. אחר הצהריים הרוחות הצפוניות יתחזקו לאורך מישור החוף.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה:
ירושלים: 14-21
תל אביב: 20-25
באר שבע: 16-26
חיפה: 20-25
טבריה: 22-27
צפת: 14-20
אילת: 21-30