קרחון יום הדין: הסכנה שעלולה להעלות את פני הים בכחצי מטר

קרחון, אילסוטרציה ( צילום: שאטרסטוק )

מחקר חדש מצא כי קרחון ת'ווייטס שבמערב אנטארקטיקה צפוי להמשיך לאבד קרח במשך לפחות 150 שנה, אפילו בתרחיש קיצוני שבו מפסיקה לחלוטין המסת הקרח הנגרמת ממי האוקיינוס.

הקרחון, המכונה "קרחון יום הדין", נחשב לאחד ממוקדי הסיכון המרכזיים לעליית פני הים בעולם. החוקרים מהמכון הבריטי לחקר אנטארקטיקה וממוסדות אקדמיים נוספים בחנו את התנהגות הקרחון באמצעות שלושה מודלים ממוחשבים, שבהם ביטלו לחלוטין את השפעת המסת הקרח על ידי מי האוקיינוס. בעוד שהקרחון הסמוך פיין איילנד החל להתעבות ולהתקדם מחדש לעבר מיקומו הקודם, ת'ווייטס המשיך לאבד קרח לאורך תקופת הסימולציה, אם כי בקצב הולך ופוחת.

המסת קרחונים, אילוסטרציה ( צילום: שאטרסטוק )

הממצאים מצביעים על כך שהקרחון ממשיך להגיב לשינויים שהתרחשו בעבר, וכי תהליך נסיגתו עשוי להימשך גם ללא המשך ההמסה באוקיינוס. לדברי החוקרים, קירור מי הים לבדו לא יספיק כדי להפוך את מגמת אובדן הקרח שלו בטווח של מאות שנים.

קרחון ת'ווייטס מכיל כמות קרח שבהמסה מלאה עשויה להעלות את פני הים העולמיים בכ־65 סנטימטרים. החוקרים מדגישים כי אין פירוש הממצאים שהקרחון כולו יקרוס בהכרח, אלא שקצב איבוד הקרח הנוכחי עלול להימשך גם בתנאים שאינם מעודדים המסה נוספת. הם מזהירים כי צמצום פליטות גזי החממה נותר חיוני, לצד היערכות לעליית פני הים.