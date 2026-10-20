 דלג לתוכן הראשי
התחזית המלאה

גשם בחוף, רוחות חזקות ומהפך לחם מהרגיל: הטוויסט במזג האוויר

לאחר יום מעונן חלקית, מחר בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים וגשמים קלים לאורך החוף, לצד התחזקות הרוחות הצפוניות בשעות אחה"כ. מנגד, ביום חמישי נרגיש עלייה ניכרת בטמפרטורות וירידה בלחות - ויהיה חם מהרגיל ברוב אזורי הארץ (בארץ)

כה
כיכר השבת
מקור מועדף בגוגל
עקבו ב-Google News
שקיעה בירושלים, אמש ( צילום: חיים גולדברג/Flash90)

היום (שלישי) יהיה מעונן חלקית עד מעונן. ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. הלילה: מעונן חלקית

על פי התחזית, מחר יום רביעי, יהיה מעונן חלקית, בשעות הבוקר ייתכן גשם מקומי לאורך מישור החוף. תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ. אחר הצהריים הרוחות הצפוניות יתחזקו לאורך מישור החוף.

ביום חמישי, יהיה בהיר עד מעונן חלקית. הטמפרטורות יעלו והלחות תרד בעיקר בהרים ובפנים הארץ ויעשה חם מהרגיל. משעות הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 14-21

תל אביב: 20-25

באר שבע: 16-26

חיפה: 20-25

טבריה: 22-27

צפת: 14-20

אילת: 21-30

לתחזית מזג האוויר המלאה ›

מזג האווירהתחזית

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

רדיומזג אווירזמני היוםאודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר