עמק החולה ( צילום: אייל מרגולין/Flash90 )

מזג האוויר היום (רביעי) לאחר התפזרות עננות הבוקר יעשה בהיר. תחול עלייה קלה בטמפטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ושם הן יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה. תורגש הכבדה בעומסי החום. הלילה: מעונן חלקית עד מעונן.