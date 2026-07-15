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לקראת שבת: עלייה בטמפרטורות ועומס חום כבד בכל הארץ | התחזית המלאה

המגמה מתהפכת: עלייה בטמפרטורות תורגש כבר היום בהרים ובפנים הארץ, אך השיא עוד לפנינו. מתי יורגש עומס החום הכבד ואיך מומלץ להיערך לקראת השבת הקרובה? התחזית המלאה (מזג האוויר)

עמק החולה (צילום: אייל מרגולין/Flash90)

היום (רביעי) לאחר התפזרות עננות הבוקר יעשה בהיר. תחול עלייה קלה בטמפטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ושם הן יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה. תורגש הכבדה בעומסי החום. הלילה: מעונן חלקית עד מעונן.

על פי התחזית, מחר יום חמישי, לאחר התפזרות עננות הבוקר יעשה נאה. ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.

ביום שישי, לאחר התפזרות עננות הבוקר יעשה נאה. ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. וביום שבת קודש, בהיר עד מעונן חלקית. תחול עלייה קלה בטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 21-31

תל אביב: 22-30

באר שבע: 20-34

חיפה: 23-29

טבריה: 25-36

צפת: 20-30

אילת: 28-40

מזג האווירהתחזית

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