בטקס מרגש ורב רושם, חנכה היום (שני) הנהלת המשרד לשירותי דת, בראשות מנכ"ל המשרד יהודה אבידן, את מחסן החירום החדש והמרכזי לטיפול בחללים בשעת חירום. במהלך האירוע קבעה הנהלת המשרד מזוזות בשערי המבנה, ובכך נתן האות לתחילת פעילותו הרשמית של המתחם האסטרטגי.

המבנה תוכנן והוקם בסטנדרטים הלוגיסטיים הגבוהים ביותר, מתוך הבנת החשיבות הלאומית לשמירת רציפות התפקוד והרגישות העצומה הכרוכה במלאכת קודש זו בעתות משבר.

המחסן כולל מרכז שליטה והפעלה בחירום ומרכז תחת קורת גג אחת את כלל הציוד הלוגיסטי, האמצעים הטכנולוגיים והתשתיות הנדרשות לפעילותם המהירה של צוותי החירום והמערך לטיפול בחללים ברחבי הארץ. המבנה מאפשר זמני תגובה קצרים במיוחד וסנכרון מלא מול כל גורמי הביטחון, הרשויות המקומיות וחברות הקדישא.

מנכ"ל המשרד לשירותי דת מר יהודה אבידן אמר במהלך הטקס: "אנו נושאים תפילה מעומק הלב שלא נזדקק לציוד ולמבנה הזה, אך חובתנו הלאומית והמוסרית היא להיות מוכנים לכל תרחיש ברמת המוכנות הגבוהה ביותר".

לדבריו, "בהתאם להחלטת הממשלה, המשרד לשירותי דת משקיע משאבים אדירים כדי להבטיח שבשעת חירום, חלילה, המענה יינתן במהירות, ביעילות, ובראש ובראשונה בשמירה מקסימלית על כבוד המת ועמידה בסטנדרטים ההלכתיים המחמירים ביותר".

חניכת המבנה וקביעת המזוזות היום מסמלות את השלמתו של מהלך נרחב שהוביל המשרד בחודשים האחרונים, כחלק מהפקת לקחים ושיפור המוכנות הלאומית לתרחישי החירום השונים.