כיכר השבת
פעילות ריגול חמורה

תושב טירה שלח מיקומים ותמונות של אתרים ביטחוניים לאיראניים ונעצר | אלו הפרטים

אזרח ישראלי מטירה נעצר בחשד ליצירת קשר עם גורם איראני וביצוע משימות ביטחוניות בהנחייתו • החשוד שלח מיקומים ותמונות של אתרים ביטחוניים ונקודות עניין בישראל | כתב אישום חמור הוגש (בארץ)

האגף המיוחד לנאשמים בריגול למען איראן בכלא דמון (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)

בפעילות משותפת של שירות הביטחון הכללי וימ"ר מחוז מרכז במשטרת ישראל נעצר לחקירה אחמד פוואז עבד אל עזיז דעאס, אזרח ישראלי תושב טירה, בחשד ליצירת קשר עם גורם איראני וביצוע משימות ביטחוניות בהנחייתו, כך מדווח שב"כ לפני זמן קצר (חמישי).

הפרשה חושפת שוב את המאמצים הבלתי פוסקים של לגייס אזרחים ישראלים לצרכי ריגול.

מחקירתו בשב"כ ובימ"ר מרכז במשטרה עלה כי החשוד עמד בקשר עם גורם עוין בעת שמדינת ישראל מצויה במלחמה. במסגרת הקשר שלח הנאשם מיקומים ותמונות של אתרים ביטחוניים ונקודות עניין נוספות בישראל, מידע שיש בו כדי לפגוע פגיעה של ממש בביטחון המדינה ובציבור אזרחיה.

בתום חקירתו, היום (חמישי), הגישה הפרקליטות הפלילית במחוז מרכז כתב אישום חמור לבית המשפט. בהודעה משותפת לדוברות המשטרה ודוברות שב"כ הודגש כי מדובר בפעילות חמורה של אזרח ישראלי אשר ביצע פעילות אסורה בעת מלחמה, חרף כך שיש בפעילותו משום פגיעה בביטחון המדינה.

מקרה זה מצטרף לשורה של מקרים מהתקופה האחרונה המלמדים על מאמצים חוזרים ונשנים של גורמי טרור ומודיעין עוינים לגייס אזרחים ישראלים לטובת ביצוע משימות שנועדו לפגוע בביטחון מדינת ישראל ותושביה. כזכור, לפני מספר חודשים הוגשו כתבי אישום נגד ארבעה צעירים ישראלים, בהם שלושה חיילים, שגויסו לרשת ריגול איראנית.

גופי הביטחון של מדינת ישראל, ובכללם שירות הביטחון הכללי ומשטרת ישראל, שבים ומזהירים את אזרחי ותושבי ישראל מפני קיום קשר עם גורמים זרים וביצוע משימות עבורם. כלל גופי הביטחון וגורמי האכיפה יפעלו למצות את הדין בחומרה מול כל המעורבים בפעילות שכזו.

הפרשה מדגישה את החשיבות הקריטית של ערנות ציבורית ושיתוף פעולה עם רשויות הביטחון. כל אזרח המתבקש לבצע משימות חשודות או לספק מידע על מתקנים ביטחוניים מתבקש לפנות מיד למשטרת ישראל או לשב"כ.

איראןריגולטירהריגול איראנישב״כ

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר