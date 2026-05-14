בפעילות משותפת של שירות הביטחון הכללי וימ"ר מחוז מרכז במשטרת ישראל נעצר לחקירה אחמד פוואז עבד אל עזיז דעאס, אזרח ישראלי תושב טירה, בחשד ליצירת קשר עם גורם איראני וביצוע משימות ביטחוניות בהנחייתו, כך מדווח שב"כ לפני זמן קצר (חמישי).

הפרשה חושפת שוב את המאמצים הבלתי פוסקים של איראן לגייס אזרחים ישראלים לצרכי ריגול.

מחקירתו בשב"כ ובימ"ר מרכז במשטרה עלה כי החשוד עמד בקשר עם גורם עוין בעת שמדינת ישראל מצויה במלחמה. במסגרת הקשר שלח הנאשם מיקומים ותמונות של אתרים ביטחוניים ונקודות עניין נוספות בישראל, מידע שיש בו כדי לפגוע פגיעה של ממש בביטחון המדינה ובציבור אזרחיה.

בתום חקירתו, היום (חמישי), הגישה הפרקליטות הפלילית במחוז מרכז כתב אישום חמור לבית המשפט. בהודעה משותפת לדוברות המשטרה ודוברות שב"כ הודגש כי מדובר בפעילות חמורה של אזרח ישראלי אשר ביצע פעילות אסורה בעת מלחמה, חרף כך שיש בפעילותו משום פגיעה בביטחון המדינה.

מקרה זה מצטרף לשורה של מקרים מהתקופה האחרונה המלמדים על מאמצים חוזרים ונשנים של גורמי טרור ומודיעין עוינים לגייס אזרחים ישראלים לטובת ביצוע משימות שנועדו לפגוע בביטחון מדינת ישראל ותושביה. כזכור, לפני מספר חודשים הוגשו כתבי אישום נגד ארבעה צעירים ישראלים, בהם שלושה חיילים, שגויסו לרשת ריגול איראנית.

גופי הביטחון של מדינת ישראל, ובכללם שירות הביטחון הכללי ומשטרת ישראל, שבים ומזהירים את אזרחי ותושבי ישראל מפני קיום קשר עם גורמים זרים וביצוע משימות עבורם. כלל גופי הביטחון וגורמי האכיפה יפעלו למצות את הדין בחומרה מול כל המעורבים בפעילות שכזו.

הפרשה מדגישה את החשיבות הקריטית של ערנות ציבורית ושיתוף פעולה עם רשויות הביטחון. כל אזרח המתבקש לבצע משימות חשודות או לספק מידע על מתקנים ביטחוניים מתבקש לפנות מיד למשטרת ישראל או לשב"כ.