כיכר השבת
שמחה יהודית

אחרי פטירתו: המעמד המרגש בשירות בתי הסוהר לזכר הלוחם שנפל בדמי ימיו

נחנך בית הכנסת המחודש בנציבות שירות בתי הסוהר והוכנס ספר תורה לעילוי נשמתו של תת־גונדר אילן יום טוב ז"ל, שנפטר בדמי ימיו במהלך שירות מלאים (בארץ)

| צילום: צילום: דוברות שירות בתי הסוהר

ברוב פאר והדר התקיים היום טקס חנוכת בית הכנסת המחודש לסגל נציבות שירות בתי הסוהר, לצד מעמד מרגש של הכנסת ספר תורה לעילוי נשמתו של תת־גונדר אילן יום טוב ז"ל.

האירוע, בהובלת חטיבת הרבנות של שירות בתי הסוהר, נערך במעמד נציב בתי הסוהר רב־גונדר קובי יעקובי, סגל הפיקוד הבכיר, בני משפחתו של אילן יום טוב ז"ל ואורחים רבים. במהלך הטקס נשאו המשתתפים תפילות לעילוי נשמתו, לצד שירה וריקודים באווירה חגיגית ומרגשת.

חידוש בית הכנסת בוצע כחלק ממדיניותו של נציב בתי הסוהר להעמיד את לוחמי הכליאה וסגל הארגון במרכז, ומתוך תפיסה הרואה בחיזוק הרוח, הערכים והמורשת נדבך משמעותי ברווחת המשרתים. במסגרת העבודות נוספה עזרת נשים לטובת נשות הסגל, ובוצע שדרוג מקיף של המבנה, שהפך למקום תפילה מכובד ומזמין עבור כלל המשרתים.

את החלק האמנותי של האירוע ליוותה להקה מיוחדת שפעלה ביוזמת ארגון "שוועת אסירים", בראשות הרב יוסף קוזליק והרב יחיאל וולס. הארגון מלווה את שירות בתי הסוהר לאורך השנים בפעילות התנדבותית ענפה במתקני הכליאה, למען חיזוק הערכים, הרוח והחוסן של הארגון.

(צילום: דוברות שירות בתי הסוהר)
(צילום: דוברות שירות בתי הסוהר)
(צילום: דוברות שירות בתי הסוהר)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר