ברוב פאר והדר התקיים היום טקס חנוכת בית הכנסת המחודש לסגל נציבות שירות בתי הסוהר, לצד מעמד מרגש של הכנסת ספר תורה לעילוי נשמתו של תת־גונדר אילן יום טוב ז"ל.

האירוע, בהובלת חטיבת הרבנות של שירות בתי הסוהר, נערך במעמד נציב בתי הסוהר רב־גונדר קובי יעקובי, סגל הפיקוד הבכיר, בני משפחתו של אילן יום טוב ז"ל ואורחים רבים. במהלך הטקס נשאו המשתתפים תפילות לעילוי נשמתו, לצד שירה וריקודים באווירה חגיגית ומרגשת.

חידוש בית הכנסת בוצע כחלק ממדיניותו של נציב בתי הסוהר להעמיד את לוחמי הכליאה וסגל הארגון במרכז, ומתוך תפיסה הרואה בחיזוק הרוח, הערכים והמורשת נדבך משמעותי ברווחת המשרתים. במסגרת העבודות נוספה עזרת נשים לטובת נשות הסגל, ובוצע שדרוג מקיף של המבנה, שהפך למקום תפילה מכובד ומזמין עבור כלל המשרתים.

את החלק האמנותי של האירוע ליוותה להקה מיוחדת שפעלה ביוזמת ארגון "שוועת אסירים", בראשות הרב יוסף קוזליק והרב יחיאל וולס. הארגון מלווה את שירות בתי הסוהר לאורך השנים בפעילות התנדבותית ענפה במתקני הכליאה, למען חיזוק הערכים, הרוח והחוסן של הארגון.