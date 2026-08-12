פריצת דרך משמעותית בפרויקט "החשמל הכשר" בשכונת גני איילון בלוד, מנכ"ל משרד הפנים, ישראל אוזן, חתם על אישור עשייה במקרקעין לפי סעיף 188 לפקודת העיריות, המאפשר להתקדם בהשכרת השטח המיועד להקמת מערכת אגירת האנרגיה שתספק לתושבי השכונה חשמל בשבתות ובחגים.

מדובר באבן דרך משמעותית בפרויקט, לאחר כשנתיים שבהן הוא התעכב בשל סוגיות משפטיות ורגולטוריות. הבקשה לאישור הוגשה למשרד הפנים כבר ביולי 2024, ובהמשך אף נבחרה במכרז העירוני החברה שתקים את המערכת, מבית 'אנלייט'. החוזה מול העירייה נחתם באוקטובר 2025, אולם הפעלתו המתינה לקבלת האישור ממשרד הפנים.

בחודשים האחרונים נעשו מאמצים להוציא את המיזם מהמבוי הסתום. במישור המשפטי הובילה את הטיפול סגנית היועצת המשפטית של עיריית לוד, עו"ד רחל אלבז, שפעלה מול משרד הפנים והשלימה את הדרישות המשפטיות שנדרשו לצורך קבלת האישור.

במקביל, מנהל הפרויקט מטעם השכונה, עו"ד יוסי בלום, שמלווה את היוזמה בשש השנים האחרונות, פנה לסגן ראש העיר ויו"ר סיעת ש"ס בלוד, בני סיתאלכיל, בבקשה לסייע בקידום הסוגיה. סיתאלכיל פעל מול מנכ"ל משרד הפנים ישראל אוזן, שנכנס לעובי הקורה, ובסופו של התהליך חתם על האישור.

עם זאת, הפרויקט עדיין אינו מוכן להפעלה. לאחר השלמת ההליך מול משרד הפנים נדרשים כעת אישורים והליכים רגולטוריים נוספים מול רשות החשמל, שבסיומם ניתן יהיה להתקדם להקמת המערכת ולהפעלתה בפועל.

סגן ראש העיר בני סיתאלכיל אמר כי "זהו יום של שמחה גדולה עבור תושבי גני איילון והעיר לוד כולה. לאחר עיכובים בירוקרטיים ממושכים הצלחנו לפרוץ את הדרך". הוא הודה לראש העיר יאיר רביבו, למנכ"ל משרד הפנים, ליו"ר ש"ס אריה דרעי, לח"כ יעקב אשר ולסגנית היועמ”ש העירונית עו"ד רחל אלבז.

ראש העיר לוד, עו"ד יאיר רביבו, בירך אף הוא על ההתפתחות ואמר: "לאחר שנים של עמל הגיעה בשורה גדולה. אני שמח שזה קורה בלוד, עיר התנאים. החיבור בין חדשנות לבין ההלכה יביא איתו בשורה של ממש, ואני גאה שזה קורה כאן בעירנו".