רוכב קורקינט חשמלי החליק בבני ברק ונפצע | פונה במצב בינוני

זירת התאונה ( צילום: דוברות הצלה )

רוכב קורקינט חשמלי כבן 39 פונה הבוקר (שלישי) במצב בינוני לאחר שנפצע בתאונת דרכים.

כוחות ההצלה שהוזעקו לדרך אם המושבות בבני ברק העניקו טיפול רפואי לרוכב הקורקינט החשמלי שסבל מחבלת ראש לאחר שהחליק במהלך הרכיבה. הרוכב פונה במצב בינוני להמשך טיפול רפואי בבית החולים שיבא בתל השומר.

זירת התאונה ( צילום: דוברות הצלה )

תורן הלילה של הצלה יעקב שטיגל וחובשי הצלה ידידיה פרידמן ודניאל הורברג דיווחו כי "כשהגענו למקום עם אמבולנס הצלה, מצאנו רוכב קורקינט חשמלי, גבר בן 39 הסובל מחבלת ראש לאחר שהחליק במהלך הרכיבה.

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"יחד עם חובשים ופראמדיקים של מד"א, הענקנו לו טיפול רפואי ראשוני הכולל קיבוע וחבישות, והוא פונה במצב בינוני להמשך טיפול בחדר הטראומה בבית החולים שיבא בתל השומר".