היום, יום שני - ב' דחול המועד סוכות, יהיה מעונן חלקית. תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר במרכז הארץ ובדרומה, הטמפרטורות עדיין יהיו רגילות לעונה. במהלך הבוקר צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ ולקראת הצהריים הגשם יתמקד בעיקר בהרי הצפון והמרכז. בלילה יהיה מעונן חלקית עד מעונן. יתכן גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה:
- ירושלים - 18-26
- תל אביב - 22-30
- חיפה - 22-28
- צפת - 18-25
- טבריה - 22-30
- אשדוד - 22-30
- באר שבע - 21-30
- עין גדי - 26-35
- אילת - 28-38
מחר, יום שלישי - ג' דחול המועד סוכות, יהיה מעונן חלקית עד מעונן. במרכז הארץ ובדרומה תחול ירידה בטמפרטורות. הטמפרטורות יעשו נמוכות מהרגיל לעונה. יתכן גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף .
ביום רביעי - ד' דחול המועד סוכות, יהיה מעונן חלקית. יתכן גשם מקומי ברובו קל בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. צפויה ירידה נוספת בטמפרטורות.
ביום חמישי - ה' דחול המועד סוכות, יהיה מעונן חלקית. בצפון הארץ ובמישור החוף יתכן גשם מקומי ברובו קל. הטמפרטורות יהיו נמוכות מהרגיל לעונה.
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