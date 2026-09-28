 דלג לתוכן הראשי
מזג האוויר

היום עלייה בטמפרטורות - ואז כמה ימים של גשם קל | התחזית המלאה

היום, תחול עלייה קלה בטמפרטורות אך במהלך הבוקר צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ, תקראת הצהריים הגשם יתמקד בעיקר בהרי הצפון והמרכז | ומה צפוי בהמשך חול המועד? התחזית המלאה (מזג האוויר)

תפילת יום א' דחול המועד סוכות בעיר העתיקה בירושלים (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)

היום, יום שני - ב' דחול המועד סוכות, יהיה מעונן חלקית. תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר במרכז הארץ ובדרומה, הטמפרטורות עדיין יהיו רגילות לעונה. במהלך הבוקר צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ ולקראת הצהריים הגשם יתמקד בעיקר בהרי הצפון והמרכז. בלילה יהיה מעונן חלקית עד מעונן. יתכן גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

  • ירושלים - 18-26
  • תל אביב - 22-30
  • חיפה - 22-28
  • צפת - 18-25
  • טבריה - 22-30
  • אשדוד - 22-30
  • באר שבע - 21-30
  • עין גדי - 26-35
  • אילת - 28-38

מחר, יום שלישי - ג' דחול המועד סוכות, יהיה מעונן חלקית עד מעונן. במרכז הארץ ובדרומה תחול ירידה בטמפרטורות. הטמפרטורות יעשו נמוכות מהרגיל לעונה. יתכן גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף .

ביום רביעי - ד' דחול המועד סוכות, יהיה מעונן חלקית. יתכן גשם מקומי ברובו קל בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. צפויה ירידה נוספת בטמפרטורות.

ביום חמישי - ה' דחול המועד סוכות, יהיה מעונן חלקית. בצפון הארץ ובמישור החוף יתכן גשם מקומי ברובו קל. הטמפרטורות יהיו נמוכות מהרגיל לעונה.
מזג האווירהתחזיתגשם בסוכות

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר