תפילת יום א' דחול המועד סוכות בעיר העתיקה בירושלים ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

היום, יום שני - ב' דחול המועד סוכות, יהיה מעונן חלקית. תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר במרכז הארץ ובדרומה, הטמפרטורות עדיין יהיו רגילות לעונה. במהלך הבוקר צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ ולקראת הצהריים הגשם יתמקד בעיקר בהרי הצפון והמרכז. בלילה יהיה מעונן חלקית עד מעונן. יתכן גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף.