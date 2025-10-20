כיכר השבת
הנצחה מרגשת במטה

האור במסילה: ספר תורה הוכנס לבית הכנסת של 'רכבת ישראל' לעילוי נשמת החללים והנרצחים

בטקס מרגש שהתקיים במטה רכבת ישראל הוכנס ברוב הדר והוד ספר תורה מהודר שנכתב ונתרם על ידי עובדי החברה לעילוי נשמת החללים והנרצחים הקדושים הי"ד, מבני משפחות העובדים | הטקס נערך בהשתתפות הנהלת החברה ורבנים | צפו בתיעוד המרגש (בארץ)

הכנסת ספר תורה לבית הכנסת שבמטה חברת ׳רכבת ישראל׳ (צילום: שבתאי טל קרדיט)

בטקס מרגש שהתקיים בבית הכנסת שבמטה חברת 'רכבת ישראל', הוכנס ספר תורה מהודר וחדש לעילוי נשמת הנרצחים והחללים בני משפחותיהם של עובדי החברה.

את ספר התורה, המסמל את הנצח ואת המשך החיים, תרמו מכיסם ובאהבה עובדי החברה, אשר ביקשו להפוך את הכאב לנחמה ולמעשה של קידוש השם.

הטקס התקיים בראשות יו״ר דירקטוריון החברה עו״ד משה שמעוני והמנכ״ל אבי אלמליח, ושאף נשאו דברים.

את המעמד כיבדו בהופעתם: הרב שמעון מאיר ביטון והרב יהושע שני, אביו של החלל סרן אורי שני הי״ד. הרב שני נשא דברים מרטיטים לזכר הנופלים, והדגיש את החיבור שבין גבורת הבנים לנצח ישראל.

הפייטן יניב מדר ליווה את הרגעים המרגשים של כתיבת האותיות והכנסת ספר התורה, במיטב שירים מן המקורות.

באירוע השתתפו כלל העובדים שהתרגשו והתחזקו מהמעמד הגדול לכבודה של תורה.

הכנסת ספר תורה לבית הכנסת שבמטה חברת ׳רכבת ישראל׳ (צילום: שבתאי טל קרדיט)
הכנסת ספר תורה לבית הכנסת שבמטה חברת ׳רכבת ישראל׳ (צילום: שבתאי טל קרדיט)
הכנסת ספר תורה לבית הכנסת שבמטה חברת ׳רכבת ישראל׳ (צילום: שבתאי טל קרדיט)
הכנסת ספר תורה לבית הכנסת שבמטה חברת ׳רכבת ישראל׳ (צילום: שבתאי טל קרדיט)
הכנסת ספר תורה לבית הכנסת שבמטה חברת ׳רכבת ישראל׳ (צילום: שבתאי טל קרדיט)
הכנסת ספר תורה לבית הכנסת שבמטה חברת ׳רכבת ישראל׳ (צילום: שבתאי טל קרדיט)

