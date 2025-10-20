בטקס מרגש שהתקיים בבית הכנסת שבמטה חברת 'רכבת ישראל', הוכנס ספר תורה מהודר וחדש לעילוי נשמת הנרצחים והחללים בני משפחותיהם של עובדי החברה.

את ספר התורה, המסמל את הנצח ואת המשך החיים, תרמו מכיסם ובאהבה עובדי החברה, אשר ביקשו להפוך את הכאב לנחמה ולמעשה של קידוש השם.

הטקס התקיים בראשות יו״ר דירקטוריון החברה עו״ד משה שמעוני והמנכ״ל אבי אלמליח, ושאף נשאו דברים.

את המעמד כיבדו בהופעתם: הרב שמעון מאיר ביטון והרב יהושע שני, אביו של החלל סרן אורי שני הי״ד. הרב שני נשא דברים מרטיטים לזכר הנופלים, והדגיש את החיבור שבין גבורת הבנים לנצח ישראל.

הפייטן יניב מדר ליווה את הרגעים המרגשים של כתיבת האותיות והכנסת ספר התורה, במיטב שירים מן המקורות.

באירוע השתתפו כלל העובדים שהתרגשו והתחזקו מהמעמד הגדול לכבודה של תורה.