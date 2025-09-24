שמונה בני משפחה במצב קל טופלו במהלך יומו הראשון של ראש השנה, בשעת צהרים, אחרי ששאפו חומר רעיל מסוכן בשכונת מאה שערים החרדית בירושלים.

החומר דלף ככל הנראה משני גנרטורים שהוצבו בסמיכות לבית לצורך אספקת חשמל. צוותי לוחמי האש של כב"ה, שהוזעקו למקום לצד חובשים ופרמדיקים, פעלו לאוורור הדירה מהגז הרעיל וכן ביצעו סריקות מקיפות לשלילת הימצאות נפגעים נוספים.

איציק כהן חובש איחוד הצלה מסר בצאת החג: "בני המשפחה סבלו מסימני חיוורון, מסחרחורות ומכאבי ראש עקב שאיפת החומר הרעיל. נמסר לנו כי מדובר בדליפה מגנרטור. השמונה פונו לבית החולים הדסה הר הצופים".

תורן החג של 'צוות הצלה' פיני וייס מסר הערב: "כשהגעתי למקום ראיתי 8 בני משפחה הסובלים מחיוורון, סחרחורות וכאבי ראש לאחר ששאפו חומר רעיל ככה"נ כתוצאה מגנרטור שפעל במקום. יחד עם חובשים ופראמדיקים נוספים של מד"א הענקנו להם סיוע רפואי ראשוני והם פונו על ידי אמבולנסים של מד״א להמשך טיפול בבית החולים הדסה הר הצופים בעיר".

מפקד האירוע, רשף שי דרורי: "קיבלנו דיווח על מספר אזרחים שחשים ברע בדירת מרתף, ועלה חשד מיידי להרעלת פחמן חד-חמצני. לוחמי האש, בשיתוף יחידת הניטור המרחבית, איתרו ריכוזים גבוהים של גז co ופעלו במהירות לאוורור המקום וכן לוודא שלא נשקפת סכנה לדיירים נוספים בבניין".

ממד"א נמסר: "בשעה 12:33 ביום שלישי התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב ירושלים על 8 בני משפחה ששאפו חומר רעיל בבית ברחוב מאה שערים בירושלים. חובשים ופראמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי ומפנים לבי"ח הדסה הר הצופים 6 נפגעים במצב קל עם סימני חיוורון, סחרחורות וכאבי ראש. 2 נפגעים נוספים התפנו באופן עצמאי לבית החולים".