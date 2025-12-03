לפנות בוקר (רביעי) התקבל דיווח על הולך רגל שנפגע מאופניים חשמליים ברחוב הרצל בבית שמש.

כוחות ההצלה שהוזעקו לזירה העניקו טיפול רפואי ראשוני לשני פצועים, גבר כבן 70 במצב קשה, מורדם ומונשם עם חבלת ראש ורוכב האופניים במצב קל.

פרמדיק מד"א אושרי אדרי, סיפר: "הולך הרגל שכב לצד הדרך כשהוא מחוסר הכרה וסובל מחבלות קשות בגופו. הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים שכלל הרדמה והנשמה ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו יציב. במקביל, צוותי מד"א נוספים שהיו בזירה, העניקו טיפול רפואי ופינו לבי"ח את רוכב האופניים שנפצע באורח קל".

דניאל כהן ואשר יונגרייז חובשי איחוד הצלה מסרו: "נמסר לנו בזירה כי הולך הרגל נפגע מאופניים חשמליים. הענקנו סיוע רפואי בזירת התאונה להולך הרגל שנפצע קשה ולרוכב האופניים החשמליים שנפצע באורח קל".

בתוך כך, בתאונה אחרת, צוותי הרפואה של איחוד הצלה העניקו סיוע ראשוני לרוכב אופנוע (בן 60) שנפצע קשה בתאונה בכביש 4 סמוך למחלף גבעת שמואל.