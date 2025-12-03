כיכר השבת
רצף תאונות

בית שמש: הולך רגל כבן 70 נפגע מאופניים חשמליים ונפצע באורח קשה

גבר כבן 70 נפצע באורח קשה לאחר שנפגע מאופניים חמשליים בבית שמש | רוכב אופנוע נפצע באורח קשה בתאונה בגבעת שמואל (חדשות)

זירת תאונה. ארכיון (צילום: דוברות איחוד הצלה)

לפנות בוקר (רביעי) התקבל דיווח על הולך רגל שנפגע מאופניים חשמליים ברחוב הרצל ב.

כוחות ההצלה שהוזעקו לזירה העניקו טיפול רפואי ראשוני לשני פצועים, גבר כבן 70 במצב קשה, מורדם ומונשם עם חבלת ראש ורוכב האופניים במצב קל.

פרמדיק מד"א אושרי אדרי, סיפר: "הולך הרגל שכב לצד הדרך כשהוא מחוסר הכרה וסובל מחבלות קשות בגופו. הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים שכלל הרדמה והנשמה ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו יציב. במקביל, צוותי מד"א נוספים שהיו בזירה, העניקו טיפול רפואי ופינו לבי"ח את רוכב האופניים שנפצע באורח קל".

דניאל כהן ואשר יונגרייז חובשי איחוד הצלה מסרו: "נמסר לנו בזירה כי הולך הרגל נפגע מאופניים חשמליים. הענקנו סיוע רפואי בזירת ה להולך הרגל שנפצע קשה ולרוכב האופניים החשמליים שנפצע באורח קל".

בתוך כך, בתאונה אחרת, צוותי הרפואה של איחוד הצלה העניקו סיוע ראשוני לרוכב אופנוע (בן 60) שנפצע קשה בתאונה בכביש 4 סמוך למחלף גבעת שמואל.

זירת התאונה בגבעת שמואל (צילום: איחוד הצלה)

מוישי קרויזר, ישראל פינטו ויעקב מלכה חובשי איחוד הצלה מסרו: "מדובר בתאונה עם מעורבות רכב ואופנוע שנחבל בראשו ובפלג גופו התחתון. הענקנו טיפול רפואי בזירת התאונה לרוכב האופנוע שלאחר מכן פונה לבית החולים תל השומר - שיבא כשמצבו בשלב זה מוגדר קשה״.

