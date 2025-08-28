כיכר השבת
ברקע הסערה

ההנחייה של רגב: לבטל את עוצר הלילה בנתב"ג בשביל הטיסות לאומן

במטרה להפחית עומסים בשדה התעופה בשבוע הסמוך לראש השנה, ובשביל להקל על הנוסעים הטסים לציונו של רבני נחמן מברסלב באומן, הורתה שרת התחבורה להסיר את עוצר הלילה בנתב"ג בימים הסמוכים לחג (תעופה)

חרדים בנתב"ג (צילום: Nati Shohat/FLASH90)

שרת התחבורה מירי רגב הורתה לבטל את עוצר הלילה בנתב"ג בשתי לילות בשבוע הסמוך לראש השנה - בשביל להקל על הנוסעים לאומן. כך נחשף הערב (חמישי) במהדורת כאן חדשות.

מדובר בעוצר הנהוג בנתב"ג בכל לילה, ובמסגרתו אסור למטוסים להמריא בין השעות 2 בלילה ל-5 לפנות בוקר. האיסור נועד למנוע רעש בנתב"ג. כדי לבטל את האיסור נדרש אישור מיוחד מהשרה.

כעת כאמור הנחתה השרה שביום ראשון כ"ח באלול, ליל ערב ראש השנה, וכן ב-25 לחודש, מיד אחרי ראש השנה, יהיה למטוסים אישור להמריא גם באמצע הלילה.

היא הסבירה את המהלך, לפי הדיווח, בכך שההנחיה צפויה להקל על העומסים בנתב"ג בסוף השבוע הסמוך לראש השנה וכן להקל על הטסים לציונו של רבי נחמן מברסלב באומן שבאוקראינה.

ההנחייה מגיעה ברגע הסערה סביב מתווה הטיסות לאומן. כזכור, נעשה ניסיון לגבש מתווה שיאפשר גם לצעירים המוגדרים כעריקים לצאת מהארץ כדי להיות באומן בראש השנה. במהלך השבוע גורמים במשרד המשפטים הבהירו כי המתווה מנוגד לחוק ומנוגד להנחיות היועצת המשפטית לממשלה.

לדברי בכירים בסיעות החרדיות העוסקים בסוגיית הטיסות לאומן, לאחר ההבהרה שהגיעה ממשרד המשפטים, נתניהו 'לקח צעד אחורה' ולא ממהר לאשר את המתווה המדובר, בטח שהוא לא דוחף כפי שהיה בשבוע שעבר.

יצוין כי גורמים במשרד ראש הממשלה אמרו לאחד מהנציגים החרדים העוסקים בנושא: "גם אם נאשר את המתווה, תהיה עתירה לבג"צ שבסיכוי סביר היא תתקבל בשל עמדת הייעוץ המשפטי".

רב בכיר בחסידות ברסלב הזהיר השבוע מפני הפגנות סוערות ושיבוש הפעילות של נתב"ג במידה ומתווה הטיסות למחויבי גיוס המבקשים להגיע לציון רבי נחמן באומן בראש השנה ייתקל בקשיים משפטיים.

לדברי הרב מחסידות ברסלב: "מדובר על מאות ואלפים שיעצרו את הפעילות של נתב"ג ויבקשו לצאת בכל דרך, אין מי שיצליח למנוע מחסיד להגיע לרבי שלו". הרב הדגיש כי "גם לרבנים לא תהיה שליטה על הצעירים הללו. זה יהיה בנתב"ג והפגנות מול הבית של היועצת המשפטית". לדבריו: "בעבר היו הפגנות סוערות מול הבית של אריה דרעי כאשר כל הטענה שלנו הייתה שהוא לא עזר מספיק לטסים לאומן, אז מול מי שימנע מהחסידים להגיע לאומן ההפגנות יהיו הרבה יותר משמעותיות".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (84%)

לא (16%)

0 תגובות

5
בחורי ישיבות מלאכתם נעשית בידי ברסלב
יעקב
4
אם העריקים של ברסלב יעצרו את נתב"ג- הם גם יעצרו עשרות אלפים שאינם עריקים ולא בגיל גיוס לצאת לאומן. אז מה הועלנו בזה? אם אני לא טס לרבינו- אף אחד לא טס לרבינו?....
נחמן
ז"א שהבעיה היחידה היא שאלו שטסים לאומן לא יוכלו לטוס? לגבי אלו שלא טסים לאומן אין בעיה, אפשר להרוס להם טיסה?
חילוני
3
מה הקשר לסגור את נתבג בליל יום ראשון לאומן? מי נוסע לאומן חצי יממה לפני החג??? אין בכלל טיסות בראשון בלילה כי טאוריתית אי אפשר להגיע לרבה בזמן כזה קצר
חארטה בפיתה
2
ומה אם גזל שינה ? העיקר לנסוע לאומן? בשם הרבי ?...
יהואש אחזינו
1
איך ל--- הרועצת המשפטית עדיין בתפקיד? לא העיפו אותה?
מישהו

