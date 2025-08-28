ההנחייה של רגב: לבטל את עוצר הלילה בנתב"ג בשביל הטיסות לאומן

שרת התחבורה מירי רגב הורתה לבטל את עוצר הלילה בנתב"ג בשתי לילות בשבוע הסמוך לראש השנה - בשביל להקל על הנוסעים לאומן. כך נחשף הערב (חמישי) במהדורת כאן חדשות.

מדובר בעוצר הנהוג בנתב"ג בכל לילה, ובמסגרתו אסור למטוסים להמריא בין השעות 2 בלילה ל-5 לפנות בוקר. האיסור נועד למנוע רעש בנתב"ג. כדי לבטל את האיסור נדרש אישור מיוחד מהשרה.

כעת כאמור הנחתה השרה שביום ראשון כ"ח באלול, ליל ערב ראש השנה, וכן ב-25 לחודש, מיד אחרי ראש השנה, יהיה למטוסים אישור להמריא גם באמצע הלילה.

היא הסבירה את המהלך, לפי הדיווח, בכך שההנחיה צפויה להקל על העומסים בנתב"ג בסוף השבוע הסמוך לראש השנה וכן להקל על הטסים לציונו של רבי נחמן מברסלב באומן שבאוקראינה.

צפו: המרדף המסוכן שהסתיים בהחלקה ומעצר בצפון דוד הכהן | 09:49

ההנחייה מגיעה ברגע הסערה סביב מתווה הטיסות לאומן. כזכור, נעשה ניסיון לגבש מתווה שיאפשר גם לצעירים המוגדרים כעריקים לצאת מהארץ כדי להיות באומן בראש השנה. במהלך השבוע גורמים במשרד המשפטים הבהירו כי המתווה מנוגד לחוק ומנוגד להנחיות היועצת המשפטית לממשלה.

לדברי בכירים בסיעות החרדיות העוסקים בסוגיית הטיסות לאומן, לאחר ההבהרה שהגיעה ממשרד המשפטים, נתניהו 'לקח צעד אחורה' ולא ממהר לאשר את המתווה המדובר, בטח שהוא לא דוחף כפי שהיה בשבוע שעבר.

יצוין כי גורמים במשרד ראש הממשלה אמרו לאחד מהנציגים החרדים העוסקים בנושא: "גם אם נאשר את המתווה, תהיה עתירה לבג"צ שבסיכוי סביר היא תתקבל בשל עמדת הייעוץ המשפטי".

רב בכיר בחסידות ברסלב הזהיר השבוע מפני הפגנות סוערות ושיבוש הפעילות של נתב"ג במידה ומתווה הטיסות למחויבי גיוס המבקשים להגיע לציון רבי נחמן באומן בראש השנה ייתקל בקשיים משפטיים.

לדברי הרב מחסידות ברסלב: "מדובר על מאות ואלפים שיעצרו את הפעילות של נתב"ג ויבקשו לצאת בכל דרך, אין מי שיצליח למנוע מחסיד להגיע לרבי שלו". הרב הדגיש כי "גם לרבנים לא תהיה שליטה על הצעירים הללו. זה יהיה בנתב"ג והפגנות מול הבית של היועצת המשפטית". לדבריו: "בעבר היו הפגנות סוערות מול הבית של אריה דרעי כאשר כל הטענה שלנו הייתה שהוא לא עזר מספיק לטסים לאומן, אז מול מי שימנע מהחסידים להגיע לאומן ההפגנות יהיו הרבה יותר משמעותיות".