כיכר השבת
צפו בתיעוד

השוטרים בהלם: בן 13 נתפס נוהג ברכב - כשאביו יושב לצידו

השוטרים תפסו קטין בן 13 נוהג ברכב ללא רישיון נהיגה כשבמושב לצידו יושב אביו בן ה-53; אופנועני המשטרה שסימנו לרכב לעצור התקשו בתחילה לזהות את הנהג במהלך הנסיעה (חדשות)

1תגובות
אירוע יוצא דופן התרחש השבוע בכבישי הצפון, כאשר במהלך פעילות אכיפה שגרתית נתקלו במקרה חמור של נהיגת קטין בנוכחותו ובהסכמתו של אביו.

במהלך פעילות משותפת של שוטרי המחוז הצפוני ולוחמי מג"ב צפון סמוך לכביש 79 ומחלף סומך, הבחינו השוטרים ברכב בנסיעה והתקשו לזהות את נהג הרכב. אופנועני המשטרה סימנו לרכב לעצור לצורך בירור פרטים.

לאחר בירור הפרטים התברר לשוטרים כי מי שנוהג ברכב הוא קטין בן 13 ללא רישיון נהיגה, כשבמושב לידו יושב אביו בן 53 במהלך הנסיעה. המקרה מעלה שאלות חמורות בנוגע לאחריות ההורית ולסיכון חיי אדם בכבישים.

בעקבות האירוע נפתחה חקירה רשמית בתחנת משטרת שפרעם, במסגרתה זומנו המעורבים להמשך דיונים בהליך המשפטי. כצעד מיידי, הרכב ששימש את הקטין לנהיגה נתפס והושבת למשך 30 ימים.

"שוטרי המחוז הצפוני ימשיכו לפעול בנחישות כנגד עבירות בריונות מסכנות חיים למיצוי הדין עם פורעי החוק למען שמירה על ביטחון הציבור וכלל משתמשי הדרך", נמסר מדוברות המשטרה.

(צילום: דוברות המשטרה)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (92%)

לא (8%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר