השוטרים בהלם: בן 13 נתפס נוהג ברכב - כשאביו יושב לצידו

אירוע יוצא דופן התרחש השבוע בכבישי הצפון, כאשר שוטרים במהלך פעילות אכיפה שגרתית נתקלו במקרה חמור של נהיגת קטין בנוכחותו ובהסכמתו של אביו.

במהלך פעילות משותפת של שוטרי המחוז הצפוני ולוחמי מג"ב צפון סמוך לכביש 79 ומחלף סומך, הבחינו השוטרים ברכב בנסיעה והתקשו לזהות את נהג הרכב. אופנועני המשטרה סימנו לרכב לעצור לצורך בירור פרטים. לאחר בירור הפרטים התברר לשוטרים כי מי שנוהג ברכב הוא קטין בן 13 ללא רישיון נהיגה, כשבמושב לידו יושב אביו בן 53 במהלך הנסיעה. המקרה מעלה שאלות חמורות בנוגע לאחריות ההורית ולסיכון חיי אדם בכבישים. בעקבות האירוע נפתחה חקירה רשמית בתחנת משטרת שפרעם, במסגרתה זומנו המעורבים להמשך דיונים בהליך המשפטי. כצעד מיידי, הרכב ששימש את הקטין לנהיגה נתפס והושבת למשך 30 ימים. "שוטרי המחוז הצפוני ימשיכו לפעול בנחישות כנגד עבירות בריונות מסכנות חיים למיצוי הדין עם פורעי החוק למען שמירה על ביטחון הציבור וכלל משתמשי הדרך", נמסר מדוברות המשטרה.