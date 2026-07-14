התירוץ המביך של האבא: תפסו את הרכב המשפחתי בנסיעה מוזרה

ניסיון של אב מהצפון להקל על פחדיה של בתו בת ה-16 לקראת לימודי הנהיגה שלה, הסתיים בסוף השבוע האחרון במפגש משטרתי לא נעים, בהשבתת הרכב המשפחתי ובהליך פלילי ותעבורתי חמור נגד השניים.

האירוע התרחש בעיר כרמיאל, כאשר שוטרי המחוז הצפוני, שהיו בפעילות אכיפה שגרתית במרחב העירוני, הבחינו בכלי רכב שנע בצורה איטית ומעוררת חשד בתוך מתחם חנייה מקומי. השוטרים שהתקרבו אל הרכב הבחינו כי מי שיושב בכיסא הנהג היא נערה צעירה, בעוד הנוסע שלצידה, שהתברר בהמשך כאביה, מכוון אותה ומדריך אותה בנמרצות תוך שימוש בתנועות ידיים בולטות.

עם עצירת כלי הרכב על ידי השוטרים, מיהר האב לצאת לעברם והציג בפניהם הסבר יוצא דופן למתרחש. האב, מהנדס חשמל ואלקטרוניקה במקצועו, הסביר לשוטרים בגילוי לב כי בתו עתידה להתחיל בקרוב מאוד את לימודי התאוריה שלה כצעד ראשון לקבלת רישיון נהיגה. לדבריו, הוא ביקש להקל על החששות והפחדים הטבעיים שלה מפני העלייה לכביש, ולכן החליט לאפשר לה להתנסות באופן מעשי בנהיגה על הרכב המשפחתי עוד בטרם עברה את המבחן העיוני או החלה בשיעורים רשמיים עם מורה מוסמך.

ההסבר המקל והאבהי לא הועיל מול הוראות החוק הברורות, והשוטרים הבהירו לאב כי מדובר בעבירה חמורה של נהיגה ללא רישיון והתרת נהיגה למי שאינו מורשה לכך – עבירות הטומנות בחובן סכנת חיים ממשית, גם כאשר הן מבוצעות במתחם סגור או בחניון. בעקבות כך, פעלו השוטרים באופן מיידי לנטרול הסכנה ותפסו את הרכב שבו בוצעה העבירה. המכונית הושבתה מנהלית על ידי קצין משטרה ונגררה למגרש האחסנה לתקופה של 30 ימים, מה שיוביל להוצאות כספיות משמעותיות למשפחה מעבר לעצם שלילת השימוש ברכב.

במקביל להשבתת הרכב, האב וביתו בת ה-16 זומנו לשימוע רשמי וחקירה בפני קצין משטרה במחוז הצפוני. בתום חקירתם, הוחל נגדם הליך משפטי מזורז והם צפויים לעמוד לדין בבית המשפט לתעבורה.

במשטרת ישראל מדגישים בעקבות המקרה כי נהיגה ללא רישיון מתאים, ובפרט של קטינים שאינם מכירים את חוקי התנועה וכללי הבטיחות, מהווה איום ישיר על שלומם של עוברי הדרך ועל הנהגים עצמם. במשטרה הבהירו כי השוטרים ימשיכו לפעול בנחישות, תוך הפעלת כלל האמצעים והסמכויות שבידיהם, על מנת לייצר הרתעה בכבישים ולצמצם את תאונות הדרכים הנגרמות כתוצאה מבריונות והפרת חוקי התעבורה.