רגע המעצר ( צילום: דוברות המשטרה )

מסתערבי מג"ב איו"ש בהובלת חטיבת אפרים ובהכוונת השב״כ, פעלו במרחב הכפר ׳שוויכה׳ ועצרו מחבל, כך מדווחת לפני זמן קצר (רביעי) דוברות המשטרה. הכוחות שפעלו בכפר הביאו למעצר המחבל פאדי בהתי אשר שימש כיצרן מטענים מרכזי בהתארגנות הטרור בטולכרם.

המסתערבים עוצרים את המחבל ( צילום: דוברות המשטרה )

הלוחמים נכנסו לכפר בצורה מסוערבת וגלויה, הגיעו לבית משפחתו של המחבל, סגרו על המבנה, פרצו פנימה ועצרו אותו. המחבל הועבר להמשך חקירה בשב״כ.

מהדוברות נמסר על המקרה: "כוחות הביטחון ממשיכים לפעול לסיכול טרור במרחב, מול כל מי שיפגע או ינסה לפגוע באזרחי מדינת ישראל וכוחות הביטחון".