אירוע חמור התגלה במתחם הלוגיסטי של איחוד הצלה: פורצים ניפצו תשתיות, גרמו נזק רב וגנבו שני אופנועי חירום חדשים וציוד הצלת חיים שהיה מיועד להתקנה ולהפעלה מיידית בידי מתנדבי הארגון ברחבי הארץ. הנזק הכולל מוערך במאות אלפי שקלים.

המתחם משמש להכנת כלי החירום החדשים לפעילות מבצעית, כולל התקנת ציוד רפואי חיוני שמאפשר למתנדבים להגיע במהירות לדקות הראשונות שבין חיים למוות. בארגון מציינים כי הגניבה פוגעת ישירות ביכולת להעניק טיפול רפואי מיידי במקרי חירום.

תלונה הוגשה בתחנת מסובים, והמשטרה פתחה בחקירה.

נשיא ומייסד איחוד הצלה, אלי ביר, מסר: "האירוע הזה הותיר אותנו המומים וכואבים. מי שגונב אופנועי חירום וציוד שנועד להציל חיים מונע מאיתנו להגיע מהר יותר לחולה או לפצוע. מדובר במעשה לא אנושי וחסר מצפון. הציוד שנגנב נתרם על ידי אנשים טובים במטרה להציל חיים״.

עוד הוסיף ביר כי הארגון יפעל להשלמת הציוד החסר בהקדם: ״אנו סומכים על משטרת ישראל שתנקוט בכל האמצעים לאיתור הרכוש ולהעמדת הפושעים לדין. איחוד הצלה יפעל בכל כוחו כדי לגשר על הפער שנוצר ולהעמיד לרשות המתנדבים את הכלים החיוניים במהירות האפשרית״.