כיכר השבת
מזג האוויר

התחזית: לקראת שבת קרה במיוחד עם גשמי ברכה ברחבי הארץ

מזג האוויר החורפי חוזר לביקור נוסף של ימים קרים וגשומים - אך כצפוי בתקופה זו של השנה, הטמפרטורות יתחילו לעלות חזרה עד מהרה (חדשות)

כיכר השבת
(צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

תחזית העדכנית של השירות המטאורולוגי הישראלי מלמדת כי לפנינו מספר ימים חורפיים עם גשם וקור, עד לעליה במידות החום במהלך השבוע הקרוב.

היום, שישי, צפוי להיות מעונן חלקית עד מעונן. עד שעות הצהריים צפוי גשם מקומי קל בעיקר במרכז הארץ ובנגב. תחול ירידה קלה בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה.

בליל שבת קודש צפוי להיות בהיר עד מעונן חלקית, עם חשש מקרה במקומות המועדים.

בבוקר יום השבת צפוי להיות מעונן חלקית עד מעונן. הטמפרטורות יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. בצפון הארץ ובמרכזה עדיין יתכן טפטוף עד גשם מקומי קל. בלילה קיים סיכוי לקרה באזורים המועדים.

ביום ראשון צפוי להיות מעונן חלקית עד מעונן. תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אך הן עדיין תהיינה נמוכות במעט מהרגיל לעונה. עדיין ייתכנו טפטופים בצפון הארץ ובמרכזה.

ביום שני צפוי להיות מעונן חלקית. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. הטמפרטורות תוספנה להיות נמוכות במעט מהממוצע. משעות הצהרים יתכן גשם מקומי קל בעיקר בהרי המרכז.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר