התחזית: לקראת שבת קרה במיוחד עם גשמי ברכה ברחבי הארץ

תחזית מזג האוויר העדכנית של השירות המטאורולוגי הישראלי מלמדת כי לפנינו מספר ימים חורפיים עם גשם וקור, עד לעליה במידות החום במהלך השבוע הקרוב.

היום, שישי, צפוי להיות מעונן חלקית עד מעונן. עד שעות הצהריים צפוי גשם מקומי קל בעיקר במרכז הארץ ובנגב. תחול ירידה קלה בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה.

בליל שבת קודש צפוי להיות בהיר עד מעונן חלקית, עם חשש מקרה במקומות המועדים.

בבוקר יום השבת צפוי להיות מעונן חלקית עד מעונן. הטמפרטורות יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. בצפון הארץ ובמרכזה עדיין יתכן טפטוף עד גשם מקומי קל. בלילה קיים סיכוי לקרה באזורים המועדים.

ביום ראשון צפוי להיות מעונן חלקית עד מעונן. תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אך הן עדיין תהיינה נמוכות במעט מהרגיל לעונה. עדיין ייתכנו טפטופים בצפון הארץ ובמרכזה.

ביום שני צפוי להיות מעונן חלקית. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. הטמפרטורות תוספנה להיות נמוכות במעט מהממוצע. משעות הצהרים יתכן גשם מקומי קל בעיקר בהרי המרכז.