התחזית: חם מהרגיל עד שרבי בכל אזורי הארץ; מתי החורף יחזור?

תחזית מזג האוויר העדכנית של השירות המטאורולוגי הישראלי, מראה כי בימים הקרובים עדיין צפוי להיות חם מהרגיל עד שרבי.

היום (שישי) צפוי להיות בהיר בד"כ. תחול עליה קלה בטמפרטורות. יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי בכל אזורי הארץ. בבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בעיקר בהרי הצפון.

הלילה, ליל שבת קודש: בהיר. ינשבו רוחות מזרחיות חזקות בעיקר בהרי הצפון.

ביום השבת צפוי להיות בהיר, עדיין חם מהרגיל עד שרבי בכל אזורי הארץ. בבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בעיקר בהרי הצפון.

ביום ראשון צפוי להיות מעונן חלקית עד בהיר עם ירידה קלה של הטמפרטורות. עדיין חם מהרגיל עד שרבי בכל אזורי הארץ. בבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בהרים.

ביום שני צפוי להיות מעונן חלקית בעננות בגובה רב. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר לאורך מישור החוף, אך עדין יהיה חם מהרגיל עד שרבי ברוב האזורים. בבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון.