חוף זיקים ( צילום: צפריר אבייב/Flash90 )

מזג האוויר היום (חמישי) יהיה מעונן חלקית בעננות בגובה רב. תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה גבוהות מהרגיל במידה ניכרת. הלילה: מעונן חלקית עד מעונן.