מזג האוויר היום (חמישי) יהיה מעונן חלקית בעננות בגובה רב. תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה גבוהות מהרגיל במידה ניכרת. הלילה: מעונן חלקית עד מעונן.
בחלקו השני של הלילה, ולפנות בוקר שישי, יחלו לרדת גשמים לפרקים, מלווים בסופות רעמים בודדות- תחילה בצפון הארץ, ובהמשך יתפשטו במהרה למרכז הארץ ואף עד לצפון הנגב. הרוחות יתחזקו משמעותית, בעיקר לאורך מישור החוף.
על פי התחזית, מחר יום שישי, גשמים לפרקים מלווים בסופות רעמים בודדות צפויים לרדת מצפון הארץ ועד לצפון הנגב. ינשבו רוחות עזות והים ייעשה מסוכן לרחצה, ואף לשייט ספינות. קיים צפי לשטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח.
הטמפרטורות יירדו בצורה ניכרת, אך יהיו רגילות לעונה. בשעות הערב, ובמהלך הלילה (בין שישי לשבת) הגשמים יתמעטו וייחלשו בהדרגה.
ביום שבת קודש, יהיה מעונן חלקית עד מעונן. במהלך היום עדיין ייתכנו גשמים מקומיים, ברובם קלים, בצפון הארץ ובמרכזה. הטמפרטורות תהיינה רגילות עונה. לקראת ערב הגשמים צפויים להתחזק שוב, בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה:
ירושלים: 10-20
תל אביב: 10-21
באר שבע: 8-24
חיפה: 15-23
טבריה: 11-23
צפת: 10-18
אילת: 15-22
