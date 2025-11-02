מזג האוויר היום (ראשון) יהיה מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב. במישור החוף והשפלה תחול ירידה קלה בטמפרטורות אך עדיין יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי ברוב אזורי הארץ. הלילה: בדרום מישור החוף, השפלה וצפון הנגב יתכנו הגבלות ראות.

על פי התחזית, מחר יום שני, יהיה בהיר עד מעונן חלקית. מישור החוף והשפלה תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות אך עדיין יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי ברוב אזורי הארץ.

ביום שלישי, מעונן חלקית. תחול עליה קלה בטמפרטורות ויהיה חם מהרגיל עד שרבי ברוב האזורים. עד הצהריים ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 18-29

תל אביב: 20-30

באר שבע: 20-31

חיפה: 22-30

טבריה: 20-33

צפת: 20-27

אילת: 23-35