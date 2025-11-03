חם מהרגיל עד שרבי וגשם מקומי קל | התחזית המלאה 

מזג האוויר היום (שני) יהיה בהיר עד מעונן חלקית. תחול ירידה קלה בטמפרטורות אך עדיין יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי ברוב אזורי הארץ. משעות הערב ייתכן טפטוף עד גשם מקומי. הלילה: מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב ובינוני. יתכן גשם מקומי ברובו קל.

על פי התחזית, מחר יום שלישי, יהיה מעונן חלקית. תחול עליה קלה בטמפרטורות ויהיה חם מהרגיל עד שרבי ברוב האזורים. עד הצהריים ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל.

ביום רביעי, יהיה מעונן חלקית בעננות בגובה בינוני ורב. תחול עליה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. חם ויבש מהרגיל עד שרבי ברוב האזורים.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 18-29

תל אביב: 20-30

באר שבע: 20-31

חיפה: 22-30

טבריה: 20-33

צפת: 20-27

אילת: 23-35