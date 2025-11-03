כיכר השבת
מזג האוויר

חם מהרגיל עד שרבי וגשם מקומי קל | התחזית המלאה 

לפי תחזית מזג האוויר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות אך עדיין יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי ברוב אזורי הארץ | משעות הערב ייתכן טפטוף עד גשם מקומי  (מזג האוויר)

כיכר השבת
גבול לבנון, אתמול ( צילום: אייל מרגולין/Flash90)

היום (שני) יהיה בהיר עד מעונן חלקית. תחול ירידה קלה בטמפרטורות אך עדיין יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי ברוב אזורי הארץ. משעות הערב ייתכן טפטוף עד גשם מקומי. הלילה: מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב ובינוני. יתכן גשם מקומי ברובו קל.

על פי התחזית, מחר יום שלישי, יהיה מעונן חלקית. תחול עליה קלה בטמפרטורות ויהיה חם מהרגיל עד שרבי ברוב האזורים. עד הצהריים ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל.

ביום רביעי, יהיה מעונן חלקית בעננות בגובה בינוני ורב. תחול עליה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. חם ויבש מהרגיל עד שרבי ברוב האזורים.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 18-29

תל אביב: 20-30

באר שבע: 20-31

חיפה: 22-30

טבריה: 20-33

צפת: 20-27

אילת: 23-35

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר