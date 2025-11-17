התחזית: המערכת החורפיץת הסתיימה | בסופ"ש: חם מהרגיל עד שרבי

( צילום: חיים גולדברג/Flash90 )

מזג האוויר היום (שני) יהיה מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב. תחול עלייה בטמפרטורות והן יחזרו להיות רגילות לעונה. בשעות הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון. הלילה: בהיר בד"כ. ינשבו רוחות מזרחיות חזקות בהרי הצפון והמרכז.