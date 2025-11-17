כיכר השבת
התחזית: המערכת החורפיץת הסתיימה | בסופ"ש: חם מהרגיל עד שרבי

לפי תחזית מזג האוויר, תחול עלייה בטמפרטורות והן יחזרו להיות רגילות לעונה. בשעות הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון (מזג האוויר)

(צילום: חיים גולדברג/Flash90)

היום (שני) יהיה מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב. תחול עלייה בטמפרטורות והן יחזרו להיות רגילות לעונה. בשעות הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון. הלילה: בהיר בד"כ. ינשבו רוחות מזרחיות חזקות בהרי הצפון והמרכז.

על פי התחזית, מחר יום שלישי, יהיה בהיר בדרך כלל. הטמפרטורות יוסיפו לעלות ויעשו גבוהות מהרגיל לעונה. בשעות הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות חזקות בצפון הארץ ובהרי המרכז. רוחות מזרחיות ערות יוסיפו לנשב במהלך היום, בעיקר בהרי הצפון, שם ייתכן גם אובך.

ביום רביעי, תחול עלייה קלה נוספת של הטמפרטורות. ייעשה חם מהרגיל ויבש ברוב אזורי הארץ. בשעות הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות חזקות בצפון הארץ ובהרי המרכז. רוחות מזרחיות ערות יוסיפו לנשב במהלך היום, בעיקר בהרי הצפון. ייתכן אובך בצפון הארץ ובמרכזה.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 13-25

תל אביב: 14-25

באר שבע: 12-29

חיפה: 15-23

טבריה: 18-29

צפת: 12-24

אילת: 20-32

